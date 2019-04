Benfica já encaixou mais de 100 milhões de euros só com excedentários

Raúl Jiménez em ação no Wolverhampton perante o olhar de Lindelöf, seu ex-companheiro na Luz

A SAD do Benfica está a ter uma época muito proveitosa no que diz respeito à receita extraordinária obtida com a transação de jogadores, tendo arrecadado até ao momento 107,33 milhões de euros, depois de esta quinta-feira o Wolverhampton ter comunicado a compra dos direitos de Raúl Jiménez, cuja cláusula de opção estava fixada em 38 milhões de euros.

E o mais curioso é que este importante encaixe financeiro foi realizado apenas com jogadores considerados excedentários na Luz. Raúl Jiménez tornou-se até o futebolista que gerou mais dinheiro na história dos encarnados, uma vez que ao valor da compra é preciso acrescentar a taxa de empréstimo de três milhões de euros que o clube inglês pagou em julho, o que perfaz um total de 41 milhões de euros. Assim, o avançado mexicano supera em um milhão as vendas de Ederson Moraes e Axel Witsel.

A venda de Anderson Talisca ao Guangzhou Evergrande representou a segunda maior transferência dos encarnados nesta temporada, pois em julho recebeu 5,8 milhões de euros pelo empréstimo, tendo em dezembro os chineses exercido o direito de opção no valor de 19,2 milhões de euros, totalizando um encaixe de 25 milhões.

Anderson Talisca é estrela no Guangzhou Evergrande

A terceira maior venda foi a do jovem João Carvalho ao Nottingham Forest por 15 milhões de euros, que representou a contratação mais cara de sempre do clube que milita no segundo escalão do futebol inglês.

Além destes, o Benfica transferiu ainda outros cinco jogadores. O chileno Nicolás Castillo foi vendido, em janeiro, por 7,13 milhões de euros ao América, do México; André Horta mudou-se para o Los Angeles FC por 5,7 milhões; os italianos da Atalanta pagaram cinco milhões de euros por Bryan Cristante, que depois se mudou para a AS Roma; a saída de João Amaral para os polacos do Lech Poznam rendeu 1,5 milhões de euros; e Salvador Agra foi para o Legia Varsóvia por 500 mil euros.

Nos últimos dois meses, o Benfica libertou-se de mais dois jogadores que nunca jogaram pela equipa principal. O médio sueco Erdal Rakip regressou ao Malmö a troco de 500 mil euros, enquanto o médio polaco Pawel Dawidowicz tornou-se em definitivo jogador dos italianos do Hellas Verona, que acionaram a opção de compra que, segundo o site transfermarkt.com, se cifrou nos dois milhões de euros.

Carrillo e Luka Jovic podem gerar mais milhões

E há ainda a ter em conta que os sauditas do Al-Hilal pagaram quatro milhões de euros pelo empréstimo de Andre Carrillo. Aliás, o peruano é, a par de Luka Jovic, um dos jogadores que poderá aumentar o encaixe financeiro da SAD do Benfica ainda esta época.

O antigo clube de Jorge Jesus tem o direito de opção de compra sobre Carrillo no valor de 20 milhões de euros, que terá de exercer até final desta época, tal como o Eintracht Frankfurt em relação ao avançado sérvio Luka Jovic. Neste caso, o clube alemão tem uma opção de compra a rondar os dez milhões de euros, sendo que os seus responsáveis já anunciaram a intenção de exercê-la. Se assim for, o Benfica poderá ainda receber mais alguns milhões, uma vez que terá sempre direito a 30% da mais-valia numa futura venda.

Luka Jovic brilha no Eintracht Frankfurt, sendo mesmo o segundo melhor marcador da Bundesliga © EPA/ARMANDO BABANI

Ora, a extraordinária época de Luka Jovic na Bundesliga, onde é o segundo melhor marcador com 16 golos, está a despertar a cobiça de vários emblemas europeus, entre os quais o milionário Bayern Munique, falando-se já num negócio que poderá ser feito por uma verba a rondar os 60 milhões de euros, que a confirmar-se representaria um encaixe para os encarnados de mais 15 milhões de euros.

Na prática, no caso de se concretizarem as vendas de Carrillo e Jovic, o Benfica poderá atingir esta época um encaixe financeiro total a rondar os 150 milhões de euros. E tudo isto sem tocar nos jogadores que fazem parte do atual plantel orientado por Bruno Lage.