Benfica já eliminado procura ganhar em casa para a Champions quase dois anos depois

O Benfica termina na quarta-feira a participação na Liga dos Campeões com uma receção ao AEK, num jogo que em nada vai mexer com a classificação dos encarnados, que já sabem que vão terminar em 3.º no Grupo E e seguir para a Liga Europa. No entanto, a equipa de Rui Vitória pode conseguir algo que o Estádio da Luz não vê há quase dois anos: uma vitória para a Liga dos Campeões.

Depois de na época passada (2017/2018) o Benfica não ter feito pontos na fase de grupos da Champions (derrotas com CSKA, Manchester United e Basileia), na edição deste ano os encarnados somaram um ponto em dois jogos, fruto do empate com o Ajax e da derrota com o Bayern Munique. Os cinco jogos sem ganhar em casa compõem a pior série das águias na Liga dos Campeões.

Assim, é preciso recuar até 14 de fevereiro de 2017 para encontrar a última vitória caseira do Benfica na Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos-de-final da edição 2016/2017 da prova. No segundo jogo da eliminatória, uma derrota por 4-0 ditou o afastamento dos encarnados.

Foi nesse Dia dos Namorados, há cerca de 22 meses, que um golo de Mitroglou deu aquela que foi, provavelmente, a última grande vitória europeia do Benfica em épocas recentes frente aos seus adeptos. O jogo ficou marcado pela eficácia da equipa de Rui Vitória, que apenas fez um remate à baliza, e pela exibição de Ederson que defendeu um penálti de Aubameyang.

O AEK, que vai ser último e ainda não tem qualquer ponto, pode voltar a ser amuleto para o Benfica, pois foi na Grécia, na primeira volta da fase de grupos, que os encarnados voltaram às vitórias na Europa, em casa ou fora. O último triunfo? O já referido jogo com o Borussia Dortmund. Entre os dois jogos o Benfica somou 8 derrotas consecutivas e, nos últimos dezasseis jogos na Europa, excluindo pré-eliminatórias e playoffs, tem três vitórias, três empates e 10 desaires.

CSKA surpreendeu e iniciou série negra

A primeira derrota das seis (em igual número de jornadas) na Liga dos Campeões 2017/2018 surgiu de forma surpreendente no Estádio da Luz frente ao CSKA. Após uma primeira parte pouco conseguida, um bom arranque de segunda parte resultou num golo de Seferovic, logo aos 50'.

No entanto, a ganhar diante dos seus adeptos, o Benfica acabaria por permitir a reviravolta no marcador: Vitinho marcou de penálti aos 62' e Zhamaletdinov colocou os russos a ganhar menos de dez minutos depois. Começava assim a série negra dos encarnados.

Svilar fez história... e "deu" vitória ao United

A precisar de pontos depois de duas derrotas e a procurar alguma redenção europeia depois da goleada sofrida em Basileia (5-0), o Benfica recebeu o Manchester United de José Mourinho na terceira jornada da fase de grupos da Champions da época passada.

Mile Svilar apareceu na baliza encarnada e tornou-se o mais jovem guarda-redes de sempre a jogar na Liga dos Campeões, aos 18 anos e 52 dias. O jovem belga roubou então o título a um dos seus ídolos, Iker Casillas, que em 1999 se estreou pelo Real Madrid na maior competição de clubes da Europa, frente ao Olympiacos. O espanhol tinha então 18 anos e 177 dias.

E foi precisamente um lance de Svilar que acabou por definir todo o encontro. Um livre lateral marcado por Marcus Rashford, a 25 minutos dos 90', foi em direção à baliza e apanhou o guarda-redes belga demasiado adiantado. Svilar agarrou a bola enquanto recuava e acabou por entrar na baliza... com a bola nas mãos. Após alguns segundos de dúvida, a tecnologia da linha de golo acabou por confirmar o golo do Manchester United.

Vingança não apareceu e Basileia aproveitou

O último jogo do Benfica na passada edição da Liga dos Campeões foi no Estádio da Luz e era a última hipótese de os encarnados evitarem sair da competição sem pontos. Além disso, era uma hipótese para vingar diretamente a goleada imposta pelo Basileia na Suíça.

Poucos dias antes o Benfica tinha empatado sem golos no Estádio do Dragão frente ao FC Porto e Rui Vitória acabou por apresentar um onze com várias alterações. No entanto, mal deu para ver o que o Benfica trazia para o jogo porque aos 5' já o Basileia ganhava. Os suíços precisavam de vencer para seguir em frente na Liga dos Campeões e confirmaram-no por volta do minuto 65', quando estabeleceram o resultado final de 2-0.

Bayern venceu na Luz e confirmou tendência

No arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada, o Benfica recebeu o Bayern Munique e somou o quarto jogo consecutivo sem vencer no Estádio da Luz. A derrota, por 2-0, foi a oitava consecutiva para a Liga dos Campeões.

E o jogo fica também marcado, de forma inevitável, pelo regresso de Renato Sanches à Luz para ser um dos melhores em campo. Titular nos bávaros, o jovem português arrancou uma exibição irrepreensível e que ficou completa quando iniciou, com uma das suas arrancadas, uma ataque rápido que acabou por finalizar. O Bayern Munique fazia o segundo golo e os adeptos do Benfica bateram palmas... a Renato, que pediu desculpa.

Empate com o Ajax complicou contas

O empate caseiro frente ao Ajax, depois de uma derrota nos últimos segundos na Holanda, complicou drasticamente a vida do Benfica na edição deste ano da Champions. Jonas adiantou os encarnados no marcador ainda na primeira parte, Mas Tadic, perto da hora de jogo, fez o empate para a equipa holandesa.

Não foi o ponto final na caminhada do Benfica na Liga dos Campeões mas complicou imenso as contas dos encarnados que precisavam, pelo menos para alimentar o sonho, de vencer em Munique. A derrota por 5-1 frente ao Bayern Munique confirmou o afastamento da equipa da Luz da Champions, que assim não passou da fase de grupos pelo segundo ano consecutivo.