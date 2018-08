Benfica inscreveu Adel Taarabt

Adel Taarabt foi inscrito pelo Benfica. O médio marroquino esteve na passada temporada emprestado ao Génova, contudo, agora não teve colocação. O jogador, com contrato válido até 2020, pode agora representar a equipa B ou a equipa principal, no entanto é bom recordar a promessa feita há dois anos por Luís Filipe Vieira de que Taarabt não voltaria a vestir a camisola encarnada: "Taraabt é culpa minha e do Rui Costa. Eu não percebo nada de futebol, mas tenho um gajo ao meu lado que percebe muito, que é o Rui Costa. Vimos e revimos jogos dele. Mas há coisas que lhe falham. Chegou com seis quilos a mais, mas hoje está dentro do peso. Depois da entrevista que deu, não vestirá a camisola do Benfica de certeza."



A contratação de Taarabt deu muito brado pelo seu vencimento, que seria revelado pelo Football Leaks. Uma coisa é certa, com a sua inscrição Taarabt passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do Benfica. Confira aqui todos os números do contrato de Taarabt.