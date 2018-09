Benfica entrega recurso e coloca bilhetes à venda para o clássico

O Benfica informou esta quinta-feira, através do seu site oficial, que interpôs e já entregou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a impugnar e a requerer o decretamento o decretamento de providência cautelar suspensiva da aplicação do castigo de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

"É convicção firme da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD que a razão lhe assiste e que o TAD reconhecerá os fundamentos da sua defesa", frisa o clube encarnado.

As águias adiantam que, "na expectativa de uma decisão favorável por parte do TAD e de modo a salvaguardar a possibilidade de realização do jogo aberto ao público", vão colocar esta quinta-feira à venda os bilhetes para o Benfica - FC Porto, precisamente o próximo jogo em casa, agendado para 7 de outubro.