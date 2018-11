Benfica empata com o Bayern e continua na rota do apuramento

O Benfica empatou 2-2 esta terça-feira, em Munique, com o Bayern e ficou a uma vitória de garantir o apuramento para a próxima fase da UEFA Youth League.

A equipa de Renato Paiva precisa agora de vencer, na última jornada, o AEK Atenas, no Seixal, para garantir a qualificação, uma vez que apesar da igualdade pontual com os alemães, tem vantagem no confronto direto, pois venceu em casa por 3-0.

Os encarnados colocaram-se em vantagem já perto do intervalo com um golo de Nuno Santos, mas na segunda parte viram os alemães reagirem e darem a volta ao marcador com golos de Zirkzee (68') e Marcel Zylla (80').

Com o apuramento em risco, a equipa de Renato Paiva foi em busca do empate, acabando por consegui-lo em cima do minuto 90 graças a um remate certeiro de Ronaldo Camará.

No outro jogo do grupo, o Ajax foi a Atenas golear o AEK por 8-1. Os holandeses já garantiram o apuramento para a fase a eliminar.