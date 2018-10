Benfica empata com Barcelona na Liga dos Campeões de futsal

Numa partida marcada pelo equilíbrio, o Benfica foi o primeiro a marcar, por Fábio Cecílio, com um grande remate aos 11 minutos do segundo tempo, com o Barcelona a restabelecer o empate por Esquerdinha, a quatro minutos do fim, na conversão de um livre direto.

Após este resultado, o Benfica lidera o grupo 1 juntamente com o Barcelona, ambos com quatro pontos, seguido dos belgas do Halle-Gooik e dos franceses do Kremlin-Bicêtre United, ambos com um.

Esta fase de apuramento da Liga dos Campeões de futsal conta com 32 equipas divididas por oito grupos de quatro equipas, com os três primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para a Ronda de Elite.

A outra equipa portuguesa em prova é o Sporting, que integra o grupo 4, com o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o LSM Lida, da Bielorrússia, e o Feniks, do Kosovo.