Benfica e Sporting atentos a Ben Arfa

Hatem Ben Arfa, um dos enfants terribles do futebol francês, suscita a atenção de Benfica e Sporting, garante a revista France Football, que, no entanto, adianta que o franco-tunisino de 31 anos prefere manter-se em França, o que pode ir de encontro ao interesse de Rennes e Nice, formações que pretendem contar com o avançado.



Ben Arfa não joga desde abril de 2017 tendo sido afastado da equipa principal do Paris Saint-Germain, clube com o qual findou contrato a 30 de junho. O esquerdino colecionou incidentes, principalmente com o treinador espanhol Unai Emery. Depois a situação envolveu ainda o português Antero Henrique, acusado pelo advogado de futebolista de faltar à promessa de encontrar um clube onde Ben Arfa pudesse prosseguir a carreira.