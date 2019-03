Benfica e Luís Filipe Vieira processam eurodeputada Ana Gomes

O Benfica e Luís Filipe Vieira vão avançar com processos crimes e cíveis contra a eurodeputada Ana Gomes, apurou o DN junto de fonte oficial do Benfica, justificando essas ações com as "calúnias, falsas declarações e difamação" que constam nas declarações que prestou em entrevista na edição deste domingo ao jornal Record.

A eurodeputada, falando sobre o processo E-toupeira, afirmou nessa entrevista que "há um passado de delinquência ligado a Vieira". "Sabemos que o dirigente máximo do clube [Luís Filipe Vieira] está referenciado em várias listas de grandes devedores do país por vários empréstimos não pagos. Há todo um passado de delinquência ligado a essa pessoa", afirmou.

Ana Gomes faz a defesa do hacker Rui Pinto, assumindo que ele "tem razão para temer pela sua vida" ao ter sido extraditado para Portugal, considerando que pessoas como ele "fazem um trabalho extraordinariamente importante na defesa do interesse público, para o combate ao crime organizado".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assegurando não saber que documentos tem Rui Pinto sobre o Benfica, a eurodeputada assumiu que "as autoridades portuguesas têm obrigação de garantir a segurança" dele.

Ana Gomes fez ainda um paralelismo entre os processos Apito Dourado e E-toupeira. "O que eu percebo do Apito Dourado e o que li sobre ele é que acabou por dar em muito pouco, não obstante ter ficado mais claro que havia uma podridão total nos circuitos do futebol. Penso que agora o E-toupeira vem confirmar isso", disse ao Record, acrescentando que tudo "parece indiciar" que o E-toupeira redunde em nada como o Apito Dourado.

"Não é estranho que crimes graves de uma série de pessoas, como o corruptor de um funcionário judicial envolvido que tinha passwords de magistrados para ir ver processos para o dito clube, não ser acusada, estando ela ao corrente?", questionou, acrescentando: "Há aqui qualquer coisa de muito alarmante dos níveis de intimidação que explicam que certos setores dentro do sistema policial e judicial não atuem como era suposto exigir-se que atuassem."

Esta não foi a primeira vez que Ana Gomes falou sobre o alegado envolvimento em situações menos claras no âmbito do processo E-toupeira, sendo que nas anteriores situações o Benfica já avançou com processos em tribunal, tal como acontecerá agora.