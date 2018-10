Benfica confirma conversa de Vieira para negociar Rui Vitória mas diz que ela está incompleta

Uma amiga contou-me que, por ser filha única, em pequena brincava muitas vezes ao espelho para fingir que estava mais alguém ali com ela - coisa tão triste que nem consigo figurar. Eu cá fui abençoada com três irmãos e, tirando o mais velho, que faz quase dez anos de diferença de mim, brincámos dentro e fora de casa a tudo o que se possa imaginar. Entre engraxar uns sapatos do meu pai com brilhantina (ficaram de verniz!), operar lagartas das couves ao apêndice (que o PAN não nos ouça), ensaiar teatradas para cobrar bilhetes aos adultos e comprar prédios no Rossio e na Rua Augusta à volta de uma mesa, sempre nos divertimos imenso juntos, e até as zaragatas faziam parte da nossa irmandade. Quando se tratava de brincar aos pais e às mães, por exemplo, os meus irmãos eram a mãe e o pai de filhos diferentes, porque nunca chegavam a acordo sobre os nomes dos bebés (ela queria Lourenços e Caetanas, ele continuava a apostar nos Pedros e Teresinhas); e eu, por via dessa multiplicação de crianças (e de ser a mais nova), era remetida para o papel de empregada doméstica e chamada a fazer sopas e papinhas a toda a hora, o que provavelmente contribuiu para que detestasse, até hoje, cozinhar. Também me lembro de replicarmos a série televisiva Daktari, sobre um veterinário em África, e de o meu irmão fazer de leão (comia pão com sal grosso a fingir de carne crua) e eu me deslocar como a Judy na perfeição (entre nós e os chimpanzés, a diferença também não é grande). Mas nem sempre éramos macacos de imitação e, por vezes, inventávamos brincadeiras bem originais: a minha irmã teve a perna engessada durante um tempo; e, já ela estava boa, um de nós fazia de gesso, enrolando-se-lhe na perna e deixando-se arrastar corredor fora sem cair. A minha avó dizia que era pecado, que não devíamos brincar com coisas sérias. Mas era tão divertido.