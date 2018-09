FIFA condena Benfica a indemnizar Bilal. Águias vão recorrer

O Benfica foi condenado esta quarta-feira pela FIFA a pagar 3,5 milhões de euros ao extremo holandês Bilal Ould-Chick.

O organismo que tutela o futebol mundial não reconheceu a justa causa alegada pelas águias no despedimento do jogador, que remonta a 2017, tendo o clube encarnado, o Utrecht - clube ao qual Bilal se vinculou após deixar a Luz -, Federação Portuguesa de Futebol, Federação Holandesa e UEFA já foram notificados.

Entretanto, o Benfica informou que recebeu a decisão proferida pela Dispute Resolution Chamber (Câmara de Resolução de Disputas) da FIFA e "requereu de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausanne".

"A SL Benfica - Futebol, SAD mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne", acrescentam as águias.

Bilal, então com 18 anos, foi contratado pelo Benfica no verão de 2015 após ter representado a seleção holandesa sub-19 no Europeu da categoria, mas apenas jogou na equipa B, tendo disputado 13 jogos, sem qualquer golo para amostra.