Benfica começa a Champions na Luz com o RB Leipzig

O Benfica vai iniciar a caminhada na Liga dos Campeões no Estádio da Luz, com os alemães do RB Leipzig, no dia 17 de setembro às 20.00 horas, naquele que será o primeiro jogo europeu entre as duas equipas.

Na segunda jornada, a 2 de outubro, a equipa de Bruno Lage viaja até São Petersburgo, na Rússia, onde irá enfrentar o Zenit, seguindo-se dois jogos seguidos com o Lyon: na Luz a 23 de outubro e em França a 5 de novembro.

Na quinta ronda, o Benfica completa a série de jogos fora na Alemanha, com RB Leipzig no dia 27 de novembro, fechando a participação na fase de grupos em casa com o Zenit, a 10 de dezembro.

Refira-se que todos os jogos dos encarnados estão marcados para as 20.00 horas.