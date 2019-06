Benfica confirma cinco jogadores da formação na pré-época

O Benfica confirmou esta quinta-feira no Jornal O Benfica e no site oficial que os defesas Pedro Álvaro e Nuno Tavares e os médios David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Santos vão integrar a pré-época da equipa principal, que vai iniciar na segunda-feira.

O central Pedro Álvaro, de 20 anos, e o lateral esquerdo Nuno Tavares, de 19, alternaram na última época em três campeonatos distintos, na equipa B, na estreia dos sub-23 e nos juniores das águias

Uma situação similar à do extremo esquerdo Nuno Santos, de 20 anos, enquanto David Tavares, extremo também de 20 anos, apenas jogou nos sub-23 e na equipa B, e o médio ofensivo Tiago Dantas nos B e nos juniores, sendo o mais novo do grupo, com 18.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dantas é o único cuja formação foi exclusivamente no Benfica, com Nuno Tavares e David Tavares a fazerem parte do percurso no Sporting, entre outros clubes, Pedro Álvaro a sair dos infantis do futsal CB Viseu para as águias e Nuno Santos a chegar dos infantis do Boavista.

A pré-época do Benfica arranca na segunda-feira, dia em que o plantel orientado por Bruno Lage regressa ao trabalho.

A equipa, que arranca para a nova época com as insígnias de campeã nacional, começa tem o primeiro treino aberto aos adeptos e imprensa a 6 de julho, e a 10 o jogo de apresentação na Luz, com os belgas do Anderlecht.

Depois, a equipa terá um jogo em Coimbra com a Académica, antes de paticipar na International Champions Cup, a 20 de julho com o Chivas, na Califórnia, a 24 com a Fiorentina, em Nova Jérsia, e a 28 com o AC Milan, em Foxborough, Massachussets.

O arranque oficial da época acontecerá com a supertaça, a 4 de agosto, diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal, no Estádio Algarve.