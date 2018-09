Benfica B vence Varzim e mantém liderança da II Liga

O único golo do desafio foi apontado por João Filipe, à passagem do minuto 15, que mantém, assim, a equipa secundária do Benfica na liderança da prova, com 13 pontos, enquanto os varzinistas ocupam o 10.º lugar, com seis.

Os primeiros 45 minutos foram de tremendo azar para os atletas orientados por Nuno Capucho, que teve de efetuar duas alterações forçadas ainda antes da meia hora de jogo, o que condicionou bastante a manobra ofensiva dos visitantes, que só por uma vez assustaram Zlobin, com um remate de Stanley à barra.

Já os encarnados, souberam aproveitar as circunstâncias da partida para dar continuidade ao melhor arranque de sempre da equipa no segundo escalão. A entrada forte em campo e o domínio inicial acabou por dar frutos, aos 15 minutos, pelos pés daquele que tem sido o jogador em maior evidencia na equipa B.

Numa jogada individual, o extremo João Filipe desequilibrou por completo a defensiva do Varzim e atirou para o fundo das redes de Emanuel Novo, contando ainda com o desvio do central Jefferson no remate antes da bola entrar.

Apesar de estar em vantagem ao intervalo, a falta de ligação no meio-campo do Benfica e a desinspiração dos atacantes fez com que a equipa perdesse algum fulgor.

Stanley e Jonathan quase marcaram para o Varzim nas duas ocasiões que dispuseram e os encarnados só não colocaram um ponto final mais cedo na partida, porque o central Ferro viu o seu cabeceamento ir ao ferro da baliza.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Varzim, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, João Filipe, 15 minutos.

Equipas:

- Benfica B: Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luís, Benny (Diogo Mendes, 90+2), Keaton Parks (Tiago Dantas, 67) João Filipe, Chris Willock e Saponjic (José Gomes, 75).

(Suplentes: Fábio Duarte, José Gomes, Daniel dos Anjos, Tiago Dantas, Nuno Tavares, Pedro Álvaro e Diogo Mendes).

Treinador: Bruno Laje.

- Varzim: Emanuel Novo, Mário Sérgio, Nelson Agra, Jeferson (Silvério, 28), Rui Coentrão, Nelsinho, Estrela, Ruan Teles (Haman, 67), Bakaramoko (Chérif, 24), Jonathan e Stanley.

(Suplentes: Broetto, Júlio Alves, Haman, Baba Sow, Payne, Silvério e Chérif).

Treinador: Nuno Capucho.

Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Benny (41), Nelsinho (63) e Chris Willock (69).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.