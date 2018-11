Benfica arranca empate com Ajax depois de estar a perder

A equipa de juniores do Benfica empatou 3-3, esta quarta-feira, com o Ajax, em jogo da 4.ª jornada do grupo E da UEFA Youth League. Um resultado que mantém os encarnados na luta pelo apuramento, estando em igualdade pontual com o Bayern Munique (sete pontos) e a um dos holandeses, que conservam a liderança.

A equipa treinada por Renato Paiva começou da melhor forma a partida, pois colocou-se em vantagem logo aos 13 minutos graças a um penálti transformado por Nuno Santos. No entanto, os holandeses conseguiram chegar ao empate em cima do intervalo por Brobbey.

No segundo tempo, o Ajax entrou melhor e em apenas dez minutos (48 e 58 minutos) parecia ter garantido o triunfo com golos de Ekkelenkamp e Kühn. Só que na parte final da partida os jogadores do Benfica arregaçaram as mangas e conseguiram chegar ao empate por Tiago Dantas, de penálti, e Gonçalo Ramos.

Na próxima jornada, os encarnados visitam o Bayern Munique, enquanto o Ajax desloca-se à Grécia para defrontar o AEK Atenas, equipa que não tem qualquer ponto conquistado.

