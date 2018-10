Benfica ao ritmo de Vitória. FC Porto e Sporting com menos seis pontos que há um ano

A I Liga chegou à segunda paragem para as seleções com Benfica e Sp. Braga na frente da classificação, com os encarnados a surgirem na frente por um golo. As águias estão, bem se pode dizer, ao ritmo que habituaram os seus adeptos sob o comando de Rui Vitória, sendo que os bracarenses foram a equipa que mais melhorou em comparação com as sete primeiras jornadas da época passada.

Já FC Porto e Sporting, os outros candidatos ao título, estão bem abaixo daquilo que tinham produzido até à 7.ª jornada de 2017/18, pois têm menos seis pontos. Esse dado explica o facto de dragões estarem agora a dois pontos dos líderes, enquanto os leões já têm quatro pontos de atraso para o duo da frente.

Benfica com mais Pizzi e menos Jonas

O percurso do Benfica nesta Liga 2018/19 está a ser bastante idêntico ao da temporada anterior, uma vez que ao final de sete jogos disputados contabilizam os mesmos golos marcados (15) e os mesmos sofridos (5). A diferença está no facto de ainda não terem perdido qualquer jogo, somando 17 pontos, resultado de cinco vitórias e dois empates - em casa com o Sporting e em Chaves. A diferença está, pois, no facto de na época anterior terem perdido no Bessa, com o Boavista, na sexta ronda. É por isso que os encarnados têm um ponto a mais que há um ano.

Mas há mais dados curiosos em relação à equipa de Rui Vitória, que em 2017/18 tinha Jonas em grande forma e contabilizava já oito golos marcados por esta altura. Este ano os golos estão mais distribuídos, com Pizzi (4), Rafa Silva (3) Seferovic (2) e João Félix (2) a serem os melhores marcadores da equipa.

Pizzi contabiliza quatro golos e quatro assistências em sete jornadas da I Liga © Pedro Rocha / Global Imagens

Há, no entanto, uma diferença que compensa a inexistência de Jonas até ao momento: o rendimento de Pizzi. É que além dos quatro golos que marcou, o médio tem tido participação ativa na construção de outros golos, contabilizando quatro assistências (o melhor do campeonato), precisamente o dobro da época passada.

Se olharmos para o reinado de Rui Vitória, que está na sua quarta época no comando das águias, constatamos que o rendimento da equipa está na linha do que foram as duas épocas anteriores, sendo que o melhor arranque foi 2016/17, pois à 7.ª jornada apenas tinha cedido um empate. Só na primeira temporada do técnico na Luz o rendimento foi bem abaixo da norma, uma vez que contabilizava por esta altura apenas 13 pontos.

Sp. Braga, a equipa que mais cresceu

A carreira do Sporting de Braga até ao momento é a de um verdadeiro candidato ao título. A equipa de Abel Ferreira tem os mesmos 17 pontos que o Benfica, tendo apenas cedido dois empates, nos Açores com o Santa Clara e em casa com o Rio Ave. Em comparação com as sete primeiras rondas da época passada, nas quais sofreram três derrotas, os minhotos têm agora mais cinco pontos, mais sete golos marcados (16) e menos dois sofridos (7).

De todas as equipas da I Liga, os bracarenses são os que mais melhoraram em relação à temporada anterior e para isso muito tem contribuído o rendimento de três dos seus jogadores: Dyego Sousa, o melhor marcador do campeonato com cinco golos, aos quais junta ainda três assistências; os quatro golos de Wilson Eduardo e outros tantos de Ricardo Horta, que soma também quatro assistências.

O bracarense Dyego Sousa é o melhor marcador do campeonato com cinco golos © Miguel Pereira/Global Imagens

Na época passada, o único jogador bracarense que tinha mais de um golo marcado à 7.ª jornada era o egípcio Ahmed Hassan, com três remates certeiros. Ou seja, a melhoria da produção ofensiva da equipa de Abel Ferreira explica em grande medida o excelente arranque de época que, ainda assim, está aquém daquilo que conseguiu em 2009/10, quando lutaram pelo título até ao fim com o Benfica. Nessa temporada, após sete rondas, o Sp. Braga liderava a I Liga só com vitórias...

FC Porto já sofreu o dobro dos golos

O FC Porto sofreu este domingo na Luz a segunda derrota no campeonato. Desde a época 2007/08, com Jesualdo Ferreira como treinador, que os dragões não tinham perdido tantos jogos à 7.ª jornada e mesmo assim foram campeões.

Só que a comparação com a equipa de Sérgio Conceição que na época passada arrancou para a conquista do título que lhe fugia há quatro anos é abissal. São menos seis pontos do que há um ano, menos três golos marcados e o dobro dos golos sofridos (6).

Os problemas físicos nos seus homens mais avançados podem explicar em boa medida a falta de fulgor ofensivo dos dragões. É que Marega, que há um ano já levava cinco golos marcados, está agora em branco depois de um início de época em que não foi opção por razões que tinham a ver com a vontade do maliano em sair.

Soares também está agora a regressar após lesão e Aboubakar entrou agora de baixa, numa altura em que estava a ser o avançado mais produtivo com quatro golos, ainda assim menos dois que na época passada.

Antes da entrada de Éder Militão no onze, o FC Porto tinha sofrido cinco golos na Liga © Tony Dias/Global Imagens

A grande diferença para a época anterior está na defesa, com as saídas de Ricardo Pereira e Marcano, Sérgio Conceição teve de refazer a defesa, que começa agora a estabilizar com a entrada de Éder Militão no onze. Antes de o internacional brasileiro ter entrado no onze à 4.ª jornada, o FC Porto tinha sofrido cinco dos seis golos que encaixou até ao momento.

Sporting órfão de Bas Dost e Mathieu

O Sporting chega a esta fase da temporada no quinto lugar, com duas derrotas fora consecutivas e um empate, que acaba por ser normal num dérbi, na Luz com o Benfica. O desaire deste domingo em casa do Portimonense, por 4-2, é por isso o resultado mais negro dos leões, que na anterior deslocação tinham perdido em Braga.

É certo que José Peseiro herdou um clube em crise, marcado pelas saídas de alguns jogadores importantes no ano anterior, como Rui Patrício, Piccini, Fábio Coentrão, William Carvalho e Gelson Martins. Teve por isso de reconstruir a equipa, contando ainda com a agravante de não ter podido contar, nos últimos jogos, com Mathieu e Bas Dost, que têm estado a contas com lesões.

O Sporting tem sentido a ausência de Bas Dost, que marcou dois golos nas duas partidas que jogou até agora © Miguel Pereira/Global Imagens

Entre tantas mudanças e instabilidade, o Sporting surge agora com menos seis pontos que há um ano, quando Jorge Jesus estava no comando técnico, que apenas tinha cedido um empate em Moreira de Cónegos, encontrando-se por isso no segundo lugar.

Os números indicam agora uma equipa com menos cinco golos marcados, o que se explica com a pouca utilização de Bas Dost que há um ano já levava quatro golos e agora tem apenas dois e sobretudo com o menor rendimento de Bruno Fernandes, que está longe da produção que teve no seu primeiro ano de leão ao peito, no qual levava cinco golos à 7.ª jornada, tendo agora apenas dois.

É certo que Nani, com três golos e duas assistências, tem sido o jogador mais importante da equipa de Peseiro, mas não tem chegado, até porque nota-se a falta de um goleador num ataque que tem vivido à conta do jovem Jovane Cabral, que tem sido importante em alguns jogos vindo do banco, contabilizando um golo e uma assistência. Fredy Montero, que até marcou dois golos nos últimos dois jogos, tem sido escasso para os leões.

Na defesa, os quatro golos sofridos em Portimão colocam o Sporting como apenas a oitava melhor defesa da I Liga, com oito golos, precisamente o dobro dos que tinha sofrido nas primeiras sete jornadas da época passada.

Rio Ave e Santa Clara em alta

Quanto às restantes equipas da I Liga, o Rio Ave é aquela que merece maior destaque, pois encontra-se no quarto lugar, um ponto à frente do Sporting, sendo que em comparação com o ano anterior, leva mais três pontos conquistados. E este é o melhor elogio que se pode fazer ao treinador José Gomes, que sucedeu a Miguel Cardoso e teve de refazer uma equipa face à saída de jogadores importantes como Marcelo, Yuri Ribeiro, Pelé, João Novais, Francisco Geraldes, Hélder Guedes, entre outros.

O Rio Ave já marcou 12 golos esta época na Liga e está um ponto à frente do Sporting © MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Quem também merece destaque é o recém-promovido Santa Clara, treinado por João Henriques, que já somou onze pontos, sendo o quarto melhor ataque do campeonato com 14 golos, só suplantado por Sp. Braga, FC Porto e Benfica.

Pior do que há um ano está o Belenenses SAD de Jorge Silas, que tem menos três pontos, tendo um dos piores ataques do campeonato com quatro golos, a par do Feirense, que curiosamente tem a defesa menos batida da prova, com apenas três golos sofridos.