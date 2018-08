Belenenses volta a deixar escapar pontos nos descontos

Um golo de João Aurélio, no último lance do jogo, permitiu esta segunda-feira ao Moreirense empatar 1-1 na receção ao Belenenses, no encontro que fechou a terceira jornada da I Liga de futebol.

Os azuis do Restelo adiantaram-se já perto do final da partida, através de Keita, aos 76 minutos, mas os anfitriões reagiram e ainda obtiveram a igualdade no último lance do jogo, aos 90+5, por intermédio de João Aurélio.



Pela segunda semana consecutiva o Belenenses deixa escapar pontos, na derradeira jornada perdeu com o FC Porto com um penálti de Alex Telles no período de compensação quando o resultado era de 2-2.

Com este empate, o Belenenses iguala o Rio Ave no sétimo posto da classificação com quatro pontos, os mesmos que o Moreirense, 10.º classificado.

Consulte a classificação aqui.



FICHA DE JOGO

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães.

Moreirense - Belenenses, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Keita, 76 minutos.

1-1, João Aurélio, 90+5.

Moreirense: Jhonatan, João Aurélio, Abarhoune, Ivanildo, Bruno Silva, Loum (Arsénio, 81), Neto (Alan Schons, 70), Chiquinho (Nenê, 58), Pedro Nuno, Bilel e Heriberto.

Treinador: Ivo Vieira

Belenenses: Muriel, Sagna, Sasso, Gonçalo Silva, Zakarya (Reinildo, 45+1), Lucca, Nuno Coelho, Dalcio (Diogo Viana, 61), Licá, Keita (Kikas, 80) e Fredy.

Treinador: Silas.

Árbitro: Rui Oliveira (Porto).

Disciplina: Cartão amarelo para Neto (22), Zakarya (38), Sagna (41) e Pedro Nuno (90+1).

Assistência: 1400 espetadores.