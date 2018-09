Belenenses, um campeão tardio mas justo

Por tudo o que de muito bom fez ao longo da época passada, mesmo tendo terminado em 2.º lugar na fase regular atrás de Agronomia - e também depois da grande exibição feita na meia-final em casa frente ao Cascais (37-10) - a equipa de João Mirra mereceu por inteiro levar hoje para o Restelo o sétimo título nacional e primeiro desde 2008, na única vez que vencera a prova neste modelo competitivo que engloba uma final (curiosamente diante do mesmo adversário, a quem venceu então por 22-21). Já quanto aos agrónomos, confirmaram ser a equipa das finais perdidas, pois esta foi a sexta vez que se viram derrotados na partida decisiva. Em sete tentativas...

Foi um jogo característico para ser utilizado o velho cliché do "jogo típico de início de época" (pena ter este pormenor de atribuir um título nacional...) ainda para mais afetado pelo muito calor que se fazia sentir no Campo A do Centro de Alto Rendimento de Rugby do Jamor. Sabemos que, por estes dias, a televisão é quem mais ordena mas face à transmissão do encontro pela TVI não se poderia ter tentado uma hora um pouquinho menos abrasadora?

Desde o início as duas equipas mostraram ao que vinham. Sem ritmo competitivo minimamente decente, usaram e abusaram dos pontapés altos e táticos para avançar no terreno - com destaque para José Rodrigues que sentia muito a falta dos poderosos fijianos Meli e Lote Nasiga e do explosivo Manuel Cardoso Pinto, todos ausentes e que tão determinantes foram ao longo da época passada -, muitas vezes mal rececionados, em especial pelas linhas atrasadas dos azuis que denotavam enormes dificuldades na captação de bolas altas e iam dando, aqui e ali, brindes monumentais - nunca aproveitados pelos homens da Tapada, diga-se desde já.

E com as defesas a sobreporem-se placando muito e bem, e erros de parte a parte, o jogo arrastava-se de pontapé de penalidade em pontapé de penalidade: 3-0 (José Rodrigues a pôr agrónomos na frente aos 8"); 3-3 (João Freudenthal aos 24"); 6-3, de novo por Rodrigues aos 36" e em cima do intervalo Freudenthal empatava a 6 pontos em 40 minutos sem qualquer oportunidade de ensaio.

Resultado lisonjeiro para os azuis, pois a equipa de João Mirra apenas por uma vez foi à área de 22 contrária (e saiu de lá com 3 pontos) e penalizador para a equipa de Frederico Sousa, que inclinou o jogo para o meio-campo adversário, mas não teve arte nem engenho (e muito menos pulmões ou pernas...) para materializar todo esse domínio. E sem que a oval chegasse uma vez em condições ao seu mais perigoso jogador, o ponta António Cortes...

O jogo recomeçou no mesmo tom (nem poderia ser de outro...) mas agora com o Belenenses a empurrar os rivais, muito por força da sua excelente mêlée - grandes exibições dos homens da primeira-linha Joe Pickett e Anthony Kent, bem secundados por Hugo Valente - e também dos alinhamentos onde os azuis não só ganhavam de forma imperial os seus como iam roubando alguns aos rivais.

Os homens da Tapada ficavam a jogar com menos um por 10 minutos devido a amarelo a António Duarte e aos 54" Freudenthal passava o Belém para a frente pela primeira vez no jogo através de um pontapé (9-6). Rodrigues igualaria logo a seguir (9-9), mas as grandes dificuldades na mêlée do veterano pilar Gustavo Duarte (obrigado a cumprir os 80 minutos de jogo!) originariam nova penalidade que Freudenthal aproveitou para fazer os 12-9 aos 59".

E já depois da hora de jogo iria acentuar-se a maior frescura, determinação e vontade de ganhar dos azuis, que há sete anos não atingiam uma final do campeonato e mostravam toda a vontade de a conquistar.

O cento da Tapada Vasco Ribeiro veria um amarelo aos 65" mas logo a seguir o experiente 2.ª linha do Restelo, Salvador Cunha, iria ser expulso após uma entrada fora-da-lei num ruck e, antes de abandonar o relvado, a reagir com uma agressão a um adversário não dando outra hipótese ao sereno árbitro João Costa senão mostrar-lhe o vermelho.

Mas, contrariamente ao que se poderia pensar, seria já a jogar com menos um que o Belenenses mostraria toda a sua decisão e ambição. Aos 75" dispôs de uma penalidade nos 22 contrários de fácil conversão. Mas, ávido de pontos, o seu capitão Vasco Poppe optou por chutar para a touche. Conquista fácil, maul dinâmico imparável... e David Wallis, um dos melhores em campo, a mergulhar para o único ensaio da final e que selava os definitivos 17-9.

Foi assim uma vitória justa do quinze mais inteligente, capaz e que melhor se soube adaptar às contingências do jogo, não só da sua madrugadora realização, mas também dos 80 minutos que marcaram, por fim, o encerramento da temporada 2017/18.

Com este triunfo o Belenenses vai agora disputar a Supertaça diante da Académica de Coimbra no próximo dia 5 de outubro.