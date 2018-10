Belenenses só sabe ganhar. Agora foi a Supertaça

Duas semanas depois de conquistar o seu sétimo título nacional frente a Agronomia, o Belenenses ergueu esta tarde, nas Caldas da Rainha, a sua quarta Supertaça ao derrotar a Académica (detentora da Taça de Portugal) por 30-20.

Foram duas semanas de sonho para o quinze do Restelo que em apenas quinze dias voltou a ser campeão nacional dez anos depois e vence de seguida um troféu que não ganhava há 13 anos, desde 2005. "Chapeau" para o técnico João Mirra, que depois do grande trabalho feito à frente da seleção nacional feminina de sevens está a mostrar serviço de excelência no Restelo.

Partindo como favorita - até por que vinha de um triunfo recente na final do Nacional referente à época anterior enquanto os pretos faziam hoje o seu primeiro jogo oficial - a equipa azul fez uma partida de enorme consistência, baseada no "bê-a-bá" do râguebi: "pack" sólido, coeso e dominador, linhas atrasadas rápidas e imaginativas... e capacidade para saber explorar o mínimo erro adversário. Uma cartilha que os homens de Belém dominam como poucos, por parte de um quinze jovem mas que vem crescendo até se tornar, contra muitas previsões, como uma força na modalidade no nosso país.

A favor do vento o Belenenses começou a dominar e logo aos 5" o defesa Manuel Marta, um dos quatro bicampeões europeus de sub-20 - substituiu o titular João Freudenthal, que ontem partiu para Erasmus na Alemanha por um período de seis meses, juntando-se na lista de ausências aos irmãos Sebastião e Salvador Cunha, e a Duarte Moreira - desperdiçava uma fácil penalidade. Seria aliás o seu único pontapé falhado na partida, pois esteve irrepreensível ao fazer 20 pontos, 15 dos quais com os pés.

E com as equipas igualadas a 3 pontos (penalidades do abertura australiano Adam Danckert e de Marta) aos 22" surgiria o primeiro ensaio da tarde, quando após alinhamento bem conquistado pelos azuis a oval seguiu rapidamente para os três-quartos com Vasco Poppe a dar a Manuel Marta que, decidido, mergulhou para os 10-3 após conversão do seu próprio ensaio.

As duas equipas não conseguiam ultrapassar a linha da vantagem e, apesar do bom ritmo de jogo, não construíam oportunidades de ensaio, pelo que até ao intervalo o marcador só mexia através de penalidades de Danckert e de Marta (este num fabuloso chuto frontal de 48 metros!), para 13-6 no descanso.

E dessa falta de eficácia se podem lamentar os pretos de Coimbra, pois jogaram os derradeiros 10 minutos da 1.ª parte com um homem a mais por amarelo (exagerado) ao talonador neozelandês dos azuis, Joe Pickett. Não souberam aproveitar a vantagem numérica... e isso ser-lhes-ia fatal.

O Belenenses recomeçou de novo melhor e aos 45", depois de Duarte Azevedo, com demasiado à-vontade (foi quase à-vontadinha...) desperdiçar incrivelmente um ensaio feito, na mêlée subsequente uma fantástica saída de n.º 8 do sempre impressionante Tomás Sequeira, que contra quatro ou cinco adversários, forçou o seu caminho para um ensaio pleno de força e determinação (20-6). Uma marca registada de um dos melhores transportadores de bola do râguebi nacional e que insiste em não querer representar a seleção...

Mesmo jogando a favor do vento a Académica não conseguia pôr a bola consistentemente na área de 22 azul. Mas quando finalmente o conseguiu, aos 52" num maul dinâmico após touche aos cinco metros, o pilarão chileno Lucas Bordigori (129 quilos!) fazia o ensaio inaugural dos pretos, reduzindo para 20-13.

Mas à hora de jogo, quando o centro de Coimbra João Diogo Silva via um amarelo mostrado por Pedro Mendes Silva - sempre muito seguro e no controlo absoluto do jogo e dos atletas - por sucessivas infrações, a partida inclinava-se em definitivo para os campeões nacionais. Primeiro com Manuel Marta a converter a penalidade decorrente dessa falta e três minutos depois num belo ensaio do seu mano Rodrigo (apenas 18 anos e que futuro!) que correspondeu de forma brilhante a um pontapé alto de Diogo Miranda para, determinado, roubar o pão da boca ao defesa Sérgio Franco (o mais mexido e inconformado dos negros esta tarde...) e explodir com a oval para um ensaio que levantou a extasiada parcela azul da bancada (30-13).

Com a vitória azul firmemente no bolso e as substituições a avolumarem-se, o jogo estava resolvido e bem resolvido, pois o melhor quinze iria sair por cima. Ma a heroica equipa de Coimbra não desistia e ainda mereceria marcar um segundo ensaio, no derradeiro lance do encontro, numa jogada a papel químico do seu primeiro, mas agora através do 3.ª linha António Salgueiro, outro que esteve incansável nos pretos ao longo dos 80 minutos, selando os definitivos 30-20 para o Belenenses.

E assim a 31.ª edição da Supertaça vai para a vitrina do Restelo pela quarta vez depois das conquistadas em 2001, 2003 e 2005. Direito (11 troféus), Cascais e Agronomia (5) continuam a ser as equipas mais laureadas.



Primeiro título para Frederico Varandas

Antes desta Supertaça sénior realizaram-se outras duas finais, com o Técnico a bater Agronomia, nos sub-18 (34-24) e as meninas do Sporting a derrotarem a Agrária de Coimbra por concludentes 37-0 (oito ensaios), dando assim a Frederico Varandas o seu primeiro título como presidente leonino. Esta foi a primeira Supertaça ganha pelas sportinguistas na sua história. Com esta vitória, a equipa sénior feminina alcançou o triplete, após ter conquistado Campeonato Nacional e Taça de Portugal.