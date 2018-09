Belenenses SAD derrotado na Póvoa de Varzim

Chaves mostrou organização e expôs fragilidades do FC Porto

O Belenenses SAD foi derrotado este domingo na deslocação à Póvoa de Varzim, em jogo da 1.ª jornada do grupo C da Taça da Liga.

Os azuis até estiveram a vencer desde os 30 minutos graças a um golo de Jonatan Lucca, mas na segunda parte o Varzim, equipa que milita na II Liga, acabou por dar a volta ao marcador através de Jonathan Rubio e Estrela.

Com este resultado os varzinistas lideram o grupo C, uma vez que no outro jogo FC Porto e Desp. Chaves empataram 1-1.

No grupo B, houve seis golos no Funchal, na igualdade 3-3 entre Nacional e Vitória de Setúbal. Os madeirenses chegaram a uma vantagem de três golos na primeira parte através de Witi Quembo, que bisou, e Hamzaoui, mas depois os sadinos fizeram uma recuperação fantástica com golos de Fréderic Mendy, Hildeberto Pereira e Aleff Rodrigues.

Com este resultado, o Sp. Braga lidera o grupo com três pontos, graças à vitória frente ao Tondela, por 2-1.

Confira aqui as classificações de todos os grupos da Taça da Liga