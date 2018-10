Belenenses guarda o melhor para o fim e exibe galões de campeão

A 2.ª jornada da Divisão de Honra concluiu-se neste domingo no Restelo, com o Belenenses a exibir os seus galões de campeão nacional diante de um Técnico que impressionara na ronda inaugural ao derrotar sem apelo a vice-campeã Agronomia. Mas, num jogo muito equilibrado a, jovem - mas cada vez mais consistente e adulta - equipa de João Mirra apenas se distanciou no marcador para lá dos 77", quando três brindes sucessivos (!) dos engenheiros foram aproveitados de forma exemplar e letal para dar a machadada final no encontro. E até permitiu, vejam só, que os azuis garantissem um ponto de bónus atacante fruto dos cinco ensaios alcançados contra dois do quinze das Olaias.

Numa 1.ª parte dividida, mas com alguma supremacia por parte da equipa visitante - que se apresentou no Restelo com cinco jogadores estrangeiros (quatro neozelandeses e um inglês que, apesar do natural período de adaptação, iam causando grande impacto) e três sub-20 -, só aos 35" surgiria o ensaio inaugural por intermédio do ponta Bernardo Baptista a concluir rápida circulação de bola pelos três-quartos do Técnico (3-8). Mas em cima do intervalo, Manuel Marta (16 pontos em pontapés) reduziria a vantagem forasteira para 8-6.

Os azuis demoraram muito tempo a vir dos balneários mas a preleção do descontente João Mirra (os 40 minutos iniciais não eram dignos de um campeão nacional!) entrou certamente naquelas orelhas, pois em 5 minutos o jogo dava uma cambalhota. Primeiro foi o ponta Tiago Fernandes a rasgar em força a defesa engenheira (tirando partido das "mãos de manteiga" de três adversários que, em vez de o travarem, trataram de o acariciar...) e depois o formação Duarte Azevedo a aproveitar bela perfuração de Manuel Marta. E, num ápice, 16-8 para os do Restelo.

Mas logo a seguir uma bola largada pela avançada da casa nos seus 22 permitiu ao flanqueador Kiwi Penitoa Finau reduzir para 16-15. O Técnico empurrava o jogo para o meio-campo contrário mas ainda falta alguma consistência ao quinze das Olaias e os muitos erros cometidos acabavam por não materializar a ligeira superioridade que os homens de Kane Hancy usufruíam. E assim só em penalidades o marcador evoluía com Manuel Marta e Pedro Lucas a colocarem o resultado em 22-18 para o Belenenses.

E com o jogo a chegar ao seu final e a poder cair para qualquer um dos lados, seria então a vez dos engenheiros - numa equipa em que os vindos do banco de suplentes nada acrescentaram, ou pelo contrário, apenas pioraram... - desatarem a dar brindes. Ou seja, se o Natal é quando um homem quiser, hoje, nas Olaias, o calendário deve assinalar... 24 de dezembro.

E assim, numa calamitosa cadência de erros, três bolas perdidas perante a boa pressão azul redundariam noutros tantos ensaios em tão-só seis minutos (!), com bis para Tiago Fernandes (a sua fantástica cavalgada de 55 metros a ladear meia equipa adversária mereceria um "passo doble", mas se calhar viria aí uma multa e assim ainda bem que ali não há instalação sonora...) e Duarte Azevedo, e outro para Rodrigo Marta, concluindo a função com uns algo exagerados 41-18.

A diferença entre as duas equipas não foi assim tão acentuada, mas quando se erra desta forma perante um quinze campeão nacional tão eficaz, dificilmente poderia haver outra consequência...

Nas outras partidas da jornada ontem realizadas, destaque para a reviravolta dada pelo CDUL, que a perder 15-0 aos 9" e por 18-9 ao intervalo diante do Cascais, faria uma 2.ª parte de grande nível e com quatro ensaios (Duarte Gil, António Stilwell, Blake Hall e António Núncio) e um inspirado Jorge Abecassis (100% nas tentativas aos postes), aproveitou o "desaparecimento" da equipa da Linha no período complementar do encontro (tal como há uma semana...) para somar 34 pontos sem resposta acabando vencedor por 43-25, com o derradeiro ensaio dos visitantes a surgir na última jogada num ensaio de penalidade por derrube numa mêlée.

Como visitado, na Tapada, Direito - não, não nos enganámos, pois é ali que os advogados vão disputar os seus jogos em casa nesta época... - só no 2.º tempo materializou o seu domínio em ensaios e com três (Luís Sousa, Joaquim Moreira e João Grenate) levou de vencida o aguerrido quinze do CDUP (31-15), que pela certa vai causar muitos problemas a todas as equipas, especialmente quando jogar em casa - como já fez na ronda inaugural quando empatou com os campeões nacionais.

Em Monsanto, Agronomia - não, não nos enganámos, pois é ali que os agrónomos vão disputar os seus jogos em casa nesta época... - controlou o jogo diante da Académica na 1.ª parte (10-5) e nos segundos 40 minutos partiu para uma exibição esclarecedora da sua superioridade e com um total de cinco ensaios selou a receção aos pretos de Coimbra com um triunfo claro por 29-5

Classificação

Após o final desta 2.ª jornada da Divisão de Honra, a tabela está assim: Direito e CDUL, 8 pontos; Belenenses, 7; Agronomia, 5; Técnico, 4; CDUP, 2; Cascais e Académica, 1.

O campeonato para agora três semanas por compromissos da seleção nacional (a 10 de novembro, em Baia Mare, Portugal defronta a Roménia) só regressando no fim de semana de 17 de novembro.