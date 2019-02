Belenenses SAD espera voltar a jogar no Jamor dentro de 15 dias

"Temos a esperança de regressar ao Jamor o mais rapidamente possível, temos a esperança de jogar o jogo seguinte, com o Marítimo em casa, já no estádio do Jamor. Digo a esperança, não digo a certeza, mas tenho a certeza que vamos regressar ao Jamor antes do fim da época", disse Rui Pedro Soares.

Em conferência de imprensa, o líder da SAD azul afirmou que agora "é preciso ver como correm os trabalhos no relvado e esperar que o tempo ajude", acrescentando: "Temos a esperança de este ser o único jogo que vamos realizar fora de portas".

O Belenenses, atual sétimo classificado da I Liga, vai defrontar na segunda-feira o Moreirense, em jogo da 20.ª jornada, no Estádio Bonfim, em Setúbal, depois de a Liga de clubes ter interditado o Estádio Nacional, onde a equipa joga habitualmente esta época.

A interdição, justificada pelo mau estado do relvado, foi anunciada após uma vistoria solicitada pelo próprio clube.

Segundo Rui Pedro Soares, assim que foi identificado o problema no relvado, o clube começou a pensar em alternativas, e admitiu três alternativas possíveis: "Luz, Alvalade ou Bonfim".

O presidente da SAD afirmou que nunca foi equacionada a possibilidade de jogar no Estoril, devido à inexistência de equipamento do sistema de videoárbitro (VAR)

Rui Pedro Soares, que agradeceu a disponibilidade dos dirigentes do Vitória de Setúbal, afirmou que o estádio no qual a equipa queria jogar era o do Restelo, mas reconheceu que atualmente isso é impossível.

"O estádio no qual gostávamos de jogar era o do Restelo, mas o ódio é tanto que isso é impossível", disse Rui Pedro Soares, aludindo ao diferendo que opõe a SAD ao clube, que atualmente disputa os campeonatos distritais.

O Belenenses joga na segunda-feira no Bonfim com o Moreirense e volta ao mesmo estádio na semana seguinte para defrontar o Vitória de Setúbal, em encontro da 21.ª jornada.