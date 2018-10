Belenenses (clube) goleia por 10-1

Belenenses estreia-se nos distritais com goleada no Restelo

Quarta jornada, quarta vitória, 24 golos marcados e apenas um sofrido para o Belenenses na Série 2 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa. Depois do 7-0 ao Carcavelos no fim de semana anterior, este domingo os azuis do Restelo golearam por 10-1 no terreno do Malveira da Serra, a única equipa do campeonato ainda sem qualquer ponto somado.

Tomás Castro, Alex Figueiredo (2), Rivaldo, André Serra, Rúben Braga, Gabriel Bonfanti, Varela, Brazão e um jogador adversário na própria baliza foram os autores dos golos.

Outro histórico que também criou uma equipa para esta temporada, o Estrela da Amadora, não foi além de um empate caseiro com o Belas (1-1), na Reboleira.

O Belenenses lidera a série com 12 pontos. Os principais perseguidores são Porto Salvo, Linda-a-Velha B, Abóboda e Olivais, com nove.