Beira-Mar oferece bilhetes a quem for para o estádio de bicicleta

Perante a greve dos motoristas de matérias perigosas que deixou vários postos de abastecimento sem combustíveis e está a afetar as deslocações de muitas pessoas, o Beira-Mar decidiu oferecer bilhetes para o próximo jogo a quem se deslocar ao estádio de bicicleta.

O emblema aveirense, que na sexta-feira vai defrontar o Fiães em casa emprestada, na Gafanha da Nazaré, não quer deixar de contar com o apoio do público numa partida que valerá ao vencedor o apuramento para as meias-finais da Taça da Associação de Futebol de Aveiro.

"Sexta-Feira jogamos pertinho, em casa emprestada, na Capital da Bicicleta, a Gafanha da Nazaré. E porque não vos queremos preocupados com Gasóleos e Gasolinas, quem aparecer no estádio de Bicicleta não paga bilhete! Sem filas, sem preocupações e saudáveis como nunca! Contamos com todos vocês na Sexta-Feira?", pode ler-se no Facebook do clube aurinegro.