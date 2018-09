Bazoer é a grande novidade para o jogo com o Schalke

Riechedly Bazoer, médio contratado pelo FC Porto, estreia-se numa convocatória dos azuis e brancos e logo para o jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Schalke 04, em Gelsenkirchen, cidade onde o FC Porto se sagrou campeão europeu em 2004, diante do Mónaco.



As outras novidades prendem-se com as recuperações do guarda-redes Diogo Costa e do avanºado Abdré Pereira. Como é sabido Soares e o central Mbemba não foram inscritos, pois recuperam de lesões.



Eis os convocados de Sérgio Conceição:



Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa;

Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Felipe, Chidozie, Diogo Leite e Alex Telles;

Médios: Danilo Pereora, Bazoer, Sérgio Oliveira, Herrera, Óliver e Otávio;

Extremos e avançados: Corona, Hernâni, Brahimi, Adrián López, Marega, Aboubakar e André Pereira.