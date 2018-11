Bayern volta a empatar e Dortmund reforça liderança na Alemanha

O Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi este sábado surpreendido em casa pelo Friburgo (1-1) e deixou fugir o Borussia Dortmund na liderança da liga alemã de futebol, na 10.ª jornada.

Renato Sanches foi titular no quarto encontro consecutivo do Bayern Munique sem conseguir vencer em casa, desta vez na sequência de um golo de Holer, aos 89 minutos, que anulou a vantagem alcançada os 80, por Gnabry. No decorrer desta jornada, a equipa de Munique, que é rival do Benfica no Grupo E da Champions, pode ser apanhada no segundo posto pelo Borussia Mönchengladbach e pelo Werder Bremen.

Com Raphäel Guerreiro a tempo inteiro, O Borussia Dortmund foi vencer ste sábado ao terreno Wolfsburgo, por 1-0, e passou a ter quatro pontos de vantagem sobre o rival bávaro, que conquistou as últimas seis edições da 'Bundesliga'.

Um golo solitário de Marco Reus, aos 27 minutos, foi suficiente para o Dortmund, que foi campeão pela última vez em 2011/12, sair vitorioso na casa do Wolfsburgo e reforçar a liderança da prova.

O Schalke 04, que é adversário do FC Porto igualmente na Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Hannover por 3-1 e subiu ao 13.º posto, distanciando-se dos lugares de despromoção. Bentaleb, Embolo e Uth fizeram os golos da formação da casa, enquanto Weydandt marcou para os forasteiros.

Destaque ainda para o Bayer Leverkusen, que continua em queda livre, desta vez com uma pesada derrota caseira perante o Hoffenheim, por 4-1, com o avançado brasileiro Joelinton em destaque, com um 'bis'.

O Bayer caiu para o 12.º posto, enquanto o Hoffenheim subiu provisoriamente ao sexto lugar.