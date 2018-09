Bayern vence duelo entre adversários portugueses na Champions

A vitória esperada do Bayern com o carimbo de um menino da casa

Em duelo entre os adversários de Benfica e FC Porto a meio da semana na Liga dos Campeões, o Bayern Munique foi a Gelsenkirchen vencer por 2-0, reforçando a liderança da liga alemã, com quatro vitórias em outras tantas jorrnadas, e afundando o adversário no último lugar, sem qualquer ponto.

O antigo médio portista James Rodríguez inaugurou o marcador aos 8 minutos e Robert Lewandowski fechou a contagem na conversão de uma grande penalidade, aos 64'.

Já com a vitória no bolso, ainda houve tempo para a entrada de Renato Sanches, que aos 87' rendeu James.

Os bávaros lideram o campeonato com 12 pontos e têm no Hertha Berlim o principal perseguidor, com dez. Os homens da capital venceram na receção ao Borussia M'gladbach (4-2), enquanto o Borussia Dortmund não foi além de um empate no reduto do Hoffenheim (1-1).

Noutros jogos do dia, o Nuremberga bateu em casa o Hannover por 2-0, o Werder Bremen foi ao terreno do Wolfsburgo vencer por 3-2 e o Friburgo foi ao campo do Wolfsburgo ganhar por 3-1.

