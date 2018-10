Bayern regressa às vitórias e Dortmund reforça liderança

Após quatro jogos sem vencer, três deles para a liga alemã, o Bayern Munique regressou este sábado às vitórias ao triunfar no terreno do Wolfsburgo por 3-1, em partida da 8.ª jornada do campeonato.

Dois golos de Lewandowski, aos 30 e 48 minutos, deram vantagem aos bávaros. Entretanto, Robben foi expulso (57') e Weghorts (63') reduziu para os da casa, mas o antigo médio portista James Rodríguez sentenciou o resultado aos 72 minutos.

Já com o resultado em 3-1, Renato Sanches entrou aos 84 minutos para o lugar de James.

Com esta vitória, a formação orientada por Niko Kovac isolou-se no segundo lugar, com 16 pontos, a quatro do líder Borussia Dortmund, e mais um do que o Leipzig de Bruma, que não saiu do banco no empate a zero no terreno do Augsburgo. Borussia M'Gladbach, Werder Bremen e Hertha Berlim estão na perseguição, com 14 pontos, mas menos um jogo.

O líder Dortmund, sem Raphael Guerreiro, justificou o primeiro lugar ao impor uma goleada no campo do Estugarda (4-0). Sancho (3'), Reus (23'), Paco Alcácer (25') e Philipp (85') apontaram os golos.