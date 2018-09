Bayern Munique empata em casa e Schalke volta a perder

O Bayern Munique não foi além do empate 1-1, em casa, com o Ausburgo, em jogo da 5.ª jornada da Bundesliga. Com este resultado, os bávaros perderam os primeiros pontos no campeonato, mas conservam a liderança isolada.

Com Renato Sanches de regresso ao onze, mas sem alguns dos habituais titulares, a equipa de Niko Kovac, adversária do Benfica na Champions, chegou à vantagem por Arjem Robben no início da segunda parte, mas foram surpreendidos com o golo de Felix Götze, a quatro minutos dos 90.

Em crise profunda continua o Schalke, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que somou a quinta derrota em cinco jogos, desta vez na deslocação a Friburgo, por 1-0, devido a um golo de Niederlechner.

Em destaque esteve o Werder Bremen, que recebeu e venceu o Hertha Berlim, por 3-2, resultado que permite aos verdes subir ao segundo lugar, por troca com o Hertha Berlim, estando agora a dois pontos do líder Bayern.

Jogos da 5.ª jornada da Bundesliga:

Werder Bremen-Hertha Berlim, 3-1

Bayern Munique-Augsburg, 1-1

Hannover 96-Hoffenheim, 1-3

Friburgo-Schalke, 1-0

Esta quarta-feira:

Fortuna Düsseldorf-Bayer Leverkusen

Mainz-Wolfsburgo

Borussia Dortmund-Nuremberga

B. Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt

RB Leipzig-Estugarda

Confira aqui a classificação da Bundesliga