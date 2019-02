Bayern arranca precioso empate em Liverpool

O Bayern Munique arrancou esta terça-feira um precioso empate 0-0, em Anfield, com o Liverpool, num dos jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Os ingleses foram a equipa mais perigosa durante toda a partida, com o senegalês Sadio Mané a ser o rei do desperdício, perante uma equipa alemã, que contou com Renato Sanches nos últimos minutos, a preocupar-se sobretudo em travar a dinâmica ofensiva do Liverpool.

Naquele que foi o quarto duelo entre estas duas equipas em competições europeias, registou-se o terceiro jogo consecutivo sem golos em partidas disputadas em Inglaterra. Este resultado mantém, no entanto, tudo em aberto para a segunda mão, marcada para 13 de março, na Allianz Arena, em Munique.

Em França, no Estádio Groupama, o duelo entre Lyon e Barcelona também terminou em 0-0, numa partida em que brilhou o guarda-redes português Anthony Lopes, que aos 86 minutos, evitou que Sergio Busquets colocasse os catalães em vantagem.

O Barça, que contou com Nélson Semedo no onze, atacou muito mas foi incapaz de ganhar vantagem na eliminatória, com destaque para o uruguaio Luis Suárez, que contabiliza 15 jogos consecutivos sem fazer um golo esta época, ou seja, mais de 25 horas de futebol.

Refira-se que o Barcelona não vence um jogo fora em eliminatórias de Liga dos Campeões desde 2016, quando foi a Londres vencer o Arsenal por 2-0.

Jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões:

Manchester United-Paris SG, 0-2

AS Roma-FC Porto, 2-1

Tottenham-Borussia Dortmund, 3-0

Ajax-Real Madrid, 1-2

Lyon-Barcelona, 0-0

Liverpool-Bayern Munique, 0-0

Atlético de Madrid-Juventus, esta quarta-feira

Schalke-Manchester City, esta quarta-feira