Frederico Varandas: "Graças a Deus o VAR está a funcionar"

Frederico Varandas

"Se não fosse o VAR este título não tinha sido conquistado pelo Sporting. Graças a Deus o VAR está a funcionar. Este título é do Sporting, com muita luta e muita crença, e só foi possível porque temos um grupo forte e unido. Como presidente estou muito orgulhoso destes jogadores. Foram verdadeiros leões. Quero dedicar este título aos adeptos e ao Sporting Clube de Portugal. Fomos nós a arrecadar o primeiro título da época."

"Aconteceu-nos de tudo nesta competição. No dia da meia-final com o Sp. Braga, morreu um familiar muito próximo do nosso treinador. Por isso não conseguiu dar os treinos. E depois só tivemos 48 horas para descansar. Neste jogo da final tivemos dois jogadores com fraturas no nariz. Foram uns verdadeiros leões."

Nani

"[Era um sonho vencer um título no regresso?] Sempre foi, sempre quis representar o Sporting ao mais alto nível. O Sporting merece e estou muito satisfeito por estar aqui e conquistar um título com este enorme clube. Espero continuar o bom trabalho e, quem sabe, com mais títulos."

"Somos uma excelente equipa. Há muito trabalho pela frente e temos consciência disso, mas também muito potencial. Temos muita competição pela frente e temos de continuar a trabalhar e acreditar, porque foi uma das razões pelas quais conseguimos este título."

Bruno Fernandes

"Temos vindo a melhorar muito, mas há muito a melhorar. Somos uma equipa que não desiste e que vai lutar por todos os objetivos. Estivemos em desvantagem e conseguimos empatar o jogo."

"Sofrer não faz parte do que queríamos, mas o importante são as vitórias e esperemos que isto seja um embalo já para o próximo jogo em Setúbal."

"[Sobre Renan Ribeiro] O mérito é principalmente dele, foi o jogador mais influente, com os penáltis. Hoje voltou a ajudar."

Bas Dost

"Hoje não jogámos bem. Tivemos o penálti no último minuto. Na quarta-feira já tivemos um jogo muito difícil e hoje outra vez. Nós ganhamos sempre nos penáltis, é incrível".

"Nos penáltis o meu coração estava muito acelerado. Já tinha falhado no jogo de quarta-feira e agora não queria falhar. O Renan foi incrível. Na quarta-feira já tinha defendido três ou quatro penáltis e hoje igual. O Renan é grande".

Raphinha

"Terminar o fim de semana com um título, depois de tudo o que passámos, é muito importante. Agora é manter o foco e os pés no chão, para na quarta-feira voltarmos ao relvado e conseguir a vitória."

(Sobre o treinador Marcel Keizer) Quando o mister chegou, apostou na equipa, sabia do potencial que tínhamos e pôs o trabalho dele, foi muito importante para esta conquista."

Renan Ribeiro

"O futebol é muito louco. É um clássico importante em que quem erra menos sai com a vitória. O grupo está de parabéns."

Petrovic

"Vencer é muito bom, com muitas emoções, para todos os jogadores. Estamos sempre a olhar em frente, para o futuro, e queremos ganhar mais títulos."