Bas Dost falha Feirense. Diaby e Gudelj entre os convocados

As ausências de Bas Dost e Mathieu são as principais notas de destaque na convocatória de José Peseiro para o jogo do Sporting deste sábado (21.00) diante do Feirense, no Estádio José Alvalade, a contar para a 4.ª jornada da I Liga.

Por outro lado, Bruno Fernandes e os reforços Diaby e Gudelj estão na lista de 21 convocados.

Lista de 21 convocados

Guarda-redes: Salin, Renan e Luís Maximiano

Defesas: Marcelo, Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Lumor,

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Petrovic e Gudelj

Avançados: Montero, Nani, Raphinha, Diaby, Castaignos e Jovane Cabral