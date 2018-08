Bas Dost em tratamento a três dias do dérbi da Luz

Bas Dost continua a ser a grande dúvida do Sporting para o dérbi de sábado, às 19.00 horas, com o Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a 3.ª jornada da I Liga.

O avançado holandês voltou a não se treinar esta quarta-feira de manhã, em Alcochete, às ordens de José Peseiro e, segundo uma nota oficial dos leões, o goleador limitou a fazer tratamento no departamento clínico.

Neste sentido, será cada vez mais complicada a presença de Bas Dost na equipa do Sporting que vai enfrentar o Benfica.

Refira-se que desde que chegou a Alvalade, em 2016, o internacional holandês defrontou por quatro vezes os encarnados, tendo apenas marcado um golo, precisamente no seu primeiro jogo na Luz, em que o Benfica venceu por 2-1.