Barcelona mostra como vai ficar o Camp Nou em 2023

Num vídeo de quatro minutos os sócios do Barcelona ficaram a saber este sábado dos mais recentes desenvolvimentos dos projetos de construção do novo estádio do clube - com capacidade para 105 mil espetadores -, do novo pavilhão (12 500 lugares) e do estádio Johan Cruyff, que faz parte do centro de treinos da equipa.

Durante a assembleia geral do clube, os dirigentes mostraram aos adeptos a evolução das obras e a previsão da sua conclusão.

Todo o projeto deverá estar concluído no início da época 2023/24 e será, garantem, um exemplo das boas práticas de eficiência energética e de sustentabilidade ambiental.

O projeto é assinado pelo arquiteto japonês Nikken Sekkei e do gabinete catalão Joan Pascual - Ramon Ausió e se as obras no mini estádio do centro de treinos devem estar terminadas na próxima época, as de renovação do Camp Nou devem começar no próximo verão.