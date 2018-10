Barcelona escorrega em Valência e Sevilha é líder isolado

O Barcelona somou este domingo o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga espanhola. Desta vez, a equipa de Ernesto Valverde não foi além do empate 1-1 em Valência, um resultado que permite ao Sevilha assumir a liderança isolada do campeonato, depois de ter vencido o Celta de Vigo, por 2-1.

No Estádio Mestalla, com Gonçalo Guedes no onze, o Valência colocou-se a vencer logo aos dois minutos com um golo do ex-benfiquista Garay. O Barcelona, com Nélson Semedo como titular, respondeu ainda na primeira parte por Messi aos 23 minutos, a passe de Luis Suárez.

Quando o Barça entrou em campo já sabia que estava obrigado a vencer para manter a liderança. Isto porque o Sevilha recebeu e ganhou ao Celta de Vigo, por 2-1. Desta vez, André Silva ficou em branco, cabendo a Pablo Sarabia e Ben Yedder marcar os golos sevilhistas, tendo os galegos apenas conseguido reduzir já perto do final da partida por Boufal.

O Sevilha lidera assim com 16 pontos, mais um que o Barcelona e Atlético de Madrid, e mais dois que Real Madrid, Espanyol e Alavés.

Refira-se ainda que o Atlético de Madrid sofreu para vencer, em casa, o Betis por 1-0, valendo o golo do argentino Angel Correa aos 74 minutos. Nesta partida, Gelson Martins foi suplente nos colchoneros e William Carvalho foi lançado nos andaluzes aos 17 minutos para render o lesionado Guardado.

Jogos da 8.ª jornada

Athletic Bilbau-Real Sociedad, 1-3

Girona-Eibar, 2-3

Getafe-Levante, 0-1

Alavés-Real Madrid, 1-0

Leganés-Rayo Vallecano, 1-0

Valladolid-Huesca, 1-0

Atletico de Madrid-Betis, 1-0

Espanyol-Villarreal, 3-1

Sevilha-Celta Vigo, 2-1

Valência-Barcelona, 1-1

