Barcelona empata com Girona e divide liderança com Real Madrid

Depois de quatro vitórias nas quatro primeiras jornada da liga espanhola, o Barcelona cedeu os primeiros pontos da temporada ao empatar de forma surpreendente, em casa, diante do vizinho Girona (2-2).

Os blaugrana até entraram melhor, com um golo de Lionel Messi aos 19 minutos, num remate de primeira de pé esquerdo na resposta a um passe de Arturo Vidal.

No entanto, tudo se começou a desmoronar aos 35', quando o central Lenglet foi expulso depois de recurso ao VAR, por ter atingido o médio adversário Pere Pons com o cotovelo.

Em superioridade numérica, o Girona chegou ao empate aos 45 minutos, por Stuani, a passe de Aday. O avançado uruguaio voltariam a marcar no início da segunda parte, aos 51', na sequência de um ressalto.

Depois de se ter visto em desvantagem também no resultado, o Barça ainda conseguiu chegar à igualdade, por Piqué (63'), que se redimiu do lance do 1-2, em que ficou mal na fotografia, e cabeceou para o fundo das redes na recarga a um remate de Luis Suárez defendido por Bono.

Com este resultado, o Barcelona volta a estar igualado com o Real Madrid na liderança do campeonato. Os eternos rivais têm 13 pontos ao cabo de cinco jornadas, mais três do que o Alavés, que é terceiro, e mais cinco do que Celta Vigo, Atlético Madrid e Girona.

