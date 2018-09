Barcelona empata com Messi no banco e está sem vencer há três jogos

O Barcelona deixou escapar este sábado mais dois pontos e pode perder a liderança da Liga espanhola já esta jornada, depois do empate a um golo com o Athletic Bilbau em pleno Camp Nou.

Ernesto Valverde surpreendeu e deixou Lionel Messi no banco de suplentes (o lateral português Nelson Semedo foi titular). E aos 41 minutos, os bascos colocaram-se em vantagem com um golo de Oscar De Marcos.

O treinador do Barcelona manteve o argentino no banco no reatamento, mas acabou por lançar Messi no jogo aos 55', para o lugar de Arturo Vidal. Os catalães ganharam outra alma e aos 84' chegaram ao empate, golo do marroquino Munir El Haddadi, após uma assistência de Messi.

Até ao final, o Barcelona carregou (Suárez ainda marcou, mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado uruguaio), mas não conseguiu virar o resultado, somando o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato (empate com o Girona e derrota com o Leganés), com a imprensa espanhola a falar já em crise.

Para já, com o empate, o Barcelona ainda é líder da Liga espanhola, com 14 pontos. Mas caso o Real Madrid vença esta noite o Atlético, salta para a liderança isolada da prova.