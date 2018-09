Barcelona dá a volta ao jogo e vence a Real Sociedad

O Barcelona manteve este sábado o pleno de vitórias na Liga espanhola, ao levar a melhor na visita a San Sebastián, onde venceu a Real Sociedad por 2-1, em partida da 4.ª jornada da Liga espanhola.

O jogo começou praticamente com o golo de Artiz Elustondo, que durou ao intervalo e que colocava os bascos em vantagem. No descanso, o treinador Ernesto Valverde optou por tirar Nélson Semedo, fazendo entrar o brasileiro Phillipe Coutinho, tendo o Barça conseguido a reviravolta no marcador por Luis Suárez e Ousmane Dembelé, que marcaram aos 63 e 66 minutos.

Com este triunfo o Barcelona continua na frente da classificação, ficando agora à espera se terá a companhia do Real Madrid, que este sábado também visita o País Basco, mas para defrontar o Athletic Bilbau.

Numa má fase está o Atlético de Madrid, que não foi além do empate 1-1, em casa, diante do Eibar, que contou com Paulo Oliveira no onze. E as coisas até poderiam ter sido piores para os colchoneros, que tiveram Gelson Martins no banco, quando Sergi Enrich abriu o marcador aos 87 minutos. Na resposta, Borja Moreno fez o empate e evitou um escandalo maior.

Eis os jogos da 4ª jornada da liga espanhola:

Huesca-Rayo Vallecano, 0-1

Atlético de Madrid-Eibar, 1-1

Real Sociedad-Barcelona, 1-2

ESTE SÁBADO

Valência-Betis

Athletic Bilbau-Real Madrid

ESTE DOMINGO

Leganés-Villarreal

Espanyol-Levante

Valladolid-Alavés

Sevilha-Getafe

SEGUNDA-FEIRA

Girona-Celta de Vigo

