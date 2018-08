Banqueiros e grandes empresários na lista de Ricciardi

Os nomes são de peso e neles se incluem alguns que nunca antes haviam querido associar-se a questões futebolísticas. E se a Comissão de Honra fosse cartão de visita, José Maria Ricciardi estava bem lançado na candidatura à presidência: banqueiros, grandes empresários e até antigos governantes compõem a lista de 12 nomes proposta na candidatura que se tem anunciado como a de maior capacidade financeira.

A apoiá-lo, nas eleições marcadas para o dia 8 de setembro, Ricciardi conta com uma Comissão de Honra liderada por Diogo Lacerda Machado (amigo do primeiro-ministro, António Costa, advogado e administrador de empresas como a TAP) e composta por nomes de peso e que não é comum vermos associados a este tipo de iniciativas, incluindo o dono do grupo Jerónimo Martins, Alexandre Soares dos Santos, e banqueiros como António Horta Osório (presidente do Lloyds), Fernando Faria de Oliveira (presidente da Associação de Bancos) ou Bernardo Meirelles (Deutsche Bank).

Da mesma lista fazem ainda parte o ex-ministro Eduardo Marçal Grilo, o presidente do ACP, Carlos Barbosa, os empresários Francisco Calheiros (presidente da Confederação De Turismo de Portugal), Filipe Soares Franco (também antigo presidente do SCP), Khaled Sacoor Jamal e os economistas Nuno Fernandes (dean da Católica Lisbon School of Business and Economics) e Miguel Horta e Costa.