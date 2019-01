Avião privado que transportava reforço do Cardiff desapareceu

O avião privado que transportava o avançado argentino Emiliano Sala do aeroporto de Nantes-Atlantique para Cardiff, no País de Gales, desapareceu do controlo dos radares esta segunda-feira às 21 horas de Lisboa.

O jogador, que se transferiu do Nantes para o Cardiff numa transação oficializada no sábado, despediu-se dos ex-companheiros de equipa e embarcou num voo privado rumo à capital galesa, onde deveria ter chegado por volta das 22 horas, mas tal não sucedeu, escreve o L'Equipe.

Entretanto, já na manhã desta terça-feira a polícia de Guernsey disse que está já a decorrer "uma operação de busca e resgate" a norte da ilha de Alderney, no Canal da Mancha, na sequência do "desaparecimento de uma aeronave". "Dois helicópteros próximos aos barcos salva-vidas de Guernsey estão à procura de novas informações", acrescentou, ainda sem ter encontrado algo.

No momento em que o avião desapareceu, o portal Met Office adiantava que no local "havia alguns chuviscos, mas nada de muito intenso". "As velocidades do vento não foram muito más - entre 15 a 20 metros por hora", acrescentou.

Sala, de 28 anos, foi anunciado no sábado como reforço do Cardiff, num negócio que rendeu 17 milhões de euros aos cofres do Nantes, clube que representava desde o verão de 2015, tendo sido orientado por Sérgio Conceição em 2016/17. Antes, em 2009/10, o futebolista jogou ao serviço do FC Crato, clube dos distritais de Portalegre.

Emiliano Sala levava 12 golos em 19 jogos na liga francesa, sendo apenas superado por Mbappé (17), Cavani (14) e Neymar (13), todos do Paris Saint-Germain, e por Nicolas Pépé (13), do Lille.

"Estamos consternados pelas últimas notícias do avião com que se perdeu contacto no Canal da Mancha. Estamos à espera de confirmação antes de avançar com mais dados. Estamos muito preocupados com a segurança de Emiliano Sala", reconheceu o diretor executivo do Cardiff, Mehmet Dalman.

Localização do local onde se deu a perda de contacto entre o avião e os radares © Google Maps

em atualização