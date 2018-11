Autocarro do Boca Juniors foi atacado e final da Libertadores é adiada uma hora

A final da Taça Libertadores deste sábado, prevista para as 20.00 entre o River Plate e o Boca Juniors (no jogo da primeira mão terminou empatado a dois golos), começou mal, com o autocarro do Boca a ser atacado por adeptos do River quando estava perto do Estádio Monumental. A ESPN chegou a adiantar que o jogo ia ser suspenso. Mas as entidades resolveram apenas adiar a partida em uma hora - terá início às 21.00 em Portugal.

De acordo com relatos da imprensa argentina, o autocarro do Boca foi atacado com o todo o tipo de objetos, desde pedras, a garrafas, o que motivou a intervenção da polícia, que respondeu com o arremesso de gás pimenta. Os médicos do Boca Juniors já pediram aos comissários da CONMBOL para tomarem conta da ocorrência, existindo notícias de que alguns jogadores, casos de Tévez e Almendra, estão com vómitos devido ao gás pimenta. Outros relatam adiantam que o jogador Pablo Pérez teve de ser transportado para o hospital devido aos cortes na cara. As imagens mostram o autocarro do Boca com vários vidros partidos.

Segundo a imprensa argentina, existiu uma forte possibilidade de o jogo ser suspenso. A ESPN, inclusivamente, deu este cenário como praticamente garantido, avançando que poderia até ser realizado à porta fechada numa data ainda por definir. Mas há minutos surgiu a informação oficial de que afinal o jogo vai mesmo realizar-se, sendo apenas adiado em uma hora.