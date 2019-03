Eles eram dois cortes de cabelo talhados para dar-se bem. As têmporas rapadas de um, de onde brotava um tufo negro e adolescente, encaixavam na melena canária já incapaz de esconder a careca do outro. Kim Jong-un e Donald Trump estavam destinados a entender-se com a perfeição dos contrários que são feitos um para o outro. Como a chave e a fechadura; o pacto Molotov-Ribbentrop e o Ribbentrop-Molotov, em 1939... Gritantemente diferentes e, no entanto, de explicação mútua.