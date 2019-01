Autocarro a queimar tempo, um vídeo e seis cenários. Como o Guimarães ganhou a Taça ao Benfica

Vitória de Guimarães e Benfica defrontam-se nesta terça-feira nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Um jogo com história na prova rainha do futebol português (já se defrontaram 14 vezes) e que em maio de 2013 permitiu aos vimaranenses fazerem história, com a conquista da primeira (e única) Taça do palmarés do clube, numa final que opôs o V. Guimarães de Rui Vitória ao Benfica de Jorge Jesus.

Em vésperas de mais um duelo entre as duas equipas (nesta terça-feira, às 20.45, RTP1), o DN recorda-lhe como Rui Vitória preparou ao pormenor aquele jogo da tarde do dia 26 de maio de 2013, com recurso a alguns truques que acabaram por resultar em pleno, com o clube minhoto a vencer o jogo por 2-1 - Nico Gaitán marcou primeiro para o Benfica, aos 30'. Mas Soudani (79') e Ricardo Pereira (81') deram a volta ao marcador.

A forma como o Vitória de Guimarães preparou a final da temporada 2012-2013 foi dissecada ao pormenor por Rui Vitória num livro da sua autoria que foi lançado em dezembro de 2014, meses antes de o treinador se mudar para o Benfica - A Arte da Guerra para Treinadores, um manual de estratégia aplicado ao desporto, em que o técnico explicava os seus métodos e dedicou um capítulo à vitória sobre o Benfica na Taça. A obra é uma adaptação para a atualidade do célebre livro escrito há 2500 anos pelo general chinês Sun Tzu.

A final do Jamor foi preparada ao detalhe por Rui Vitória e até a chegada do autocarro do clube ao Estádio Nacional foi atrasada propositadamente, para que não se verificasse um grande aglomerado de adeptos do Benfica que pudesse ter "um efeito muito negativo" nos jogadores do Guimarães. "Tínhamos uma oportunidade única de fazer história, até porque não sabíamos quando voltaríamos a ter uma ocasião semelhante. Em qualquer jogo, mas sobretudo numa final, é importante preparar com atenção e detalhe todos os pormenores. Por exemplo: as deslocações, o contacto com a imprensa, os adeptos. Pode ser algo tão simples quanto a chegada dos jogadores ao estádio", relatou.

"Tínhamos tudo controlado. Inclusive o autocarro do V. Guimarães parou, a caminho do estádio, numa estação de serviço, não para abastecer mas apenas para queimar tempo e chegar ao estádio depois do nosso adversário, esperando que o fogo da receção se extinguisse. Se tivéssemos chegado antes do Benfica, teríamos encontrado os adeptos encarnados, à espera da sua equipa, provavelmente ao rubro e enfurecidos, o que teria tido um efeito muito negativo nos nossos jogadores. Assim, deixámos o Benfica ir à frente, a sua claque recebeu-os e dispersou. E, quando chegámos, o ambiente estava mais calmo. Evitámos que os nossos jogadores sentissem o excesso da pressão dos adeptos adversários. À nossa espera, estavam vários adeptos do V. Guimarães, numa moldura humana bastante mais agradável para nós."

Tratando-se de um jogo que poderia dar a primeira Taça de Portugal ao clube minhoto, que antes tinha marcado presença em cinco finais, saindo derrotado em todas, Rui Vitória achou que, para além das questões técnico/táticas, precisava de dar aos seus jogadores um alento emocional, de forma a motivá-los ainda mais para a final. E por isso, à boa maneira de Luiz Felipe Scolari, preparou um vídeo motivacional com mensagens de familiares dos futebolistas para passar no balneário antes do jogo, e que levou muitos jogadores às lágrimas.

"Preparámos um vídeo surpresa para os nossos jogadores com mensagens de ânimo enviadas pelos seus familiares. Montámos um ecrã na cabina, passámos o vídeo, sem eles estarem à espera, minutos antes de entrarem em campo. Os jogadores viram mensagens de apoio e motivação, enviadas com carinho pelos filhos, mulheres, pais, amigos. Claro que a emoção que ali se gerou foi poderosíssima. Alguns jogadores ficaram com lágrimas nos olhos, outros excecionalmente motivados e orgulhosos, mas todos, absolutamente todos, tinham sido tocados por aquela onda de energia. A energia era tanta que se tivéssemos soltado os jogadores para o campo naquele momento provavelmente teriam destroçado o adversário, como touros enraivecidos, de forma pouco racional."

Na Arte da Guerra para Treinadores, Rui Vitória admite que preparou os seus jogadores para todos os seis cenários possíveis... inclusivamente para uma possível derrota com o Benfica. O treinador considera mesmo que este aspeto foi fundamental para o triunfo na final realizada no Estádio Nacional.

"Feito o enquadramento estratégico, demos início à preparação da final. E foi aí, antevendo os cenários que poderiam apresentar-se, que se começou a ganhar: contexto de vitória, possibilidade de estar a perder, eventualidade de estar a jogar com menos um jogador. Foram seis soluções muito claras para aquilo que o jogo viesse a dar. Optámos por abrir totalmente o jogo e preparar a equipa para esses possíveis cenários. Acho que foi um dos aspetos mais importantes desta vitória. Uma equipa poderá seguir mais tranquilamente em frente, mesmo em desvantagem, se tiver presente que essa era uma das hipóteses plausíveis e que, ainda assim, fazendo o seu jogo, mantendo o seu rumo, é possível dar a volta ao resultado e ganhar."

Quando o árbitro apitou para o intervalo, o Benfica vencia o V. Guimarães por 1-0, com um golo de Nico Gaitán à passagem da meia hora - o jogador argentino beneficiou de um ressalto para bater o guarda-redes Douglas. Apesar da desvantagem, o discurso do treinador ao intervalo foi de confiança, pois estava a gostar do comportamento dos jogadores e da atuação da equipa.

"Senti que eles não sabiam bem a que nível tinham estado. "Se tínhamos feito aquilo que estava combinado como estamos a perder?" Foi isto que passou pela cabeça de muitos deles. Comecei por dar feedback no sentido de os situar em termos de rendimento. Tinham feito o que lhes tinha pedido, por isso, se estivessem tranquilos não haveria muito a apontar. Em seguida, disse-lhes que para aquela segunda parte só exigiria que continuassem a fazer o mesmo. Não era nada que não tivéssemos abordado, logo, havia que continuar porque ia tudo dar certo. Além disso eles sabiam que ainda havia "cartadas para jogar'. Assim foi. Continuámos sem perturbações a fazer o nosso jogo. O tempo passava e nada. Em três minutos conseguimos fazer dois golos e virar o resultado. Acabámos por ganhar. Foi tocar no céu. Indescritível."

Curiosamente, os caminhos do Benfica e do Vitória de Guimarães na Taça de Portugal voltaram a cruzar-se quatro anos depois. Desta vez com Rui Vitória à frente do comando do clube da Luz. E outra vez na final do Jamor. A 28 de maio de 2017, as duas equipas defrontaram-se no jogo decisivo, com o triunfo a sorrir ao Benfica, que bateu os vitorianos por 2-1. Após uma primeira parte sem golos, Raúl Jiménez e Salvio colocaram os encarnados em vantagem. Bongani Zungu, aos 78', ainda reduziu, mas o marcador não sofreu alterações. O Benfica de Rui Vitória saiu vencedor, juntando nessa época a Taça ao campeonato.

Benfica e V. Guimarães na Taça de Portugal

2017 Benfica-V. Guimarães, 2-1 (final)

2013 Benfica-V. Guimarães, 1-2 (final)

2009 Benfica-V. Guimarães, 0-1 (4.ª eliminatória)

2006 Benfica-V. Guimarães, 0-1 (quartos de final)

1996 Benfica-V. Guimarães, 3-2 a.p. (4.ª eliminatória)

1996 Benfica-V. Guimarães 1-0 a.p. (quartos-de-final)

1993 V. Guimarães-Benfica, 1-2 (meias-finais)

1970 Benfica-V. Guimarães, 4-1 (quartos-de-final)

1970 V. Guimarães-Benfica, 2-0 (quartos-de-final)

1962 Benfica-V. Guimarães, 6-0 (meia-final)

1962 V. Guimarães-Benfica, 2-2 (meia-final)

1953 V. Guimarães-Benfica, 1-3 (meia-final)

1953 Benfica-V. Guimarães, 3-1 (meia-final)

1943 Benfica-V. Guimarães, 7-1 (oitavos-de-final)