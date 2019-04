Augusto Inácio renova contrato com o Desp. Aves

Augusto Inácio renovou contrato com o Desportivo das Aves até 2022, anunciou esta sexta-feira Wei Zhao, presidente da SAD dos avenses.

O anúncio foi feito antes do início da conferência de imprensa do treinador, de lançamento do jogo com o Sporting, marcado para este sábado, às 20.30 horas, na Vila das Aves.

Inácio chegou ao clube em janeiro para substituir José Mota, técnico que na época passada conquistou a Taça de Portugal, mas que este ano não conseguia tirar a equipa da zona de despromoção, pois ocupava o penúltimo lugar com apenas 12 pontos à 17.ª jornada, a quatro do primeiro lugar acima da linha de água.

Em onze jogos, Augusto Inácio fez uma boa recuperação tendo apenas perdido três jogos que orientou, somando cinco vitórias e três empates, que colocam o Desp. Aves no 12.º lugar, com mais três pontos que a primeira equipa em zona de descida.

"Assinámos o contrato, achamos que era o momento certo para o fazer. É uma aposta na continuidade, no futuro do clube. Queremos que nas próximas épocas o Aves faça campeonatos mais tranquilos, e não passe o que está a passar agora. Há algumas coisas a melhorar estruturalmente e físicamente, e vamos trabalhar nisso, com tempo", justificou Wei Zhao.