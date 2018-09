Augusto Baganha ouvido terça-feira no parlamento

Augusto Baganha vai ser ouvido na Assembleia da República na próxima terça-feira, às 14.30. O ex-presidente do IPDJ vai comparecer junto da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD sobre as reais motivações da cessação do seu mandato.



O ex-líder do IPDJ já manifestou estranheza pela forma como foi afastado, após sete anos na presidência daquele organismo, bem como a consequente substituição pelo seu então vice-presidente Vítor Pataco a quem Baganha acusou de ter deixado na gaveta um processo que valeria uma contra-ordenação ao Benfica.



Depois de ser ouvido Augusto Baganha será João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e Juventude, a comparecer no parlamento em dia e hora ainda por agendar.