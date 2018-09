Aubameyang bisou na vitória tranquila do Arsenal frente ao Vorskla Poltava

Jogador do Zurique foi festejar o golo e... desapareceu no fosso

O Arsenal não sentiu dificuldade em vencer os ucranianos do Vorskla Poltava, por 4-2, em jogo do grupo E - o mesmo do Sporting - da Liga Europa. A noite de Londres foi do gabonês Aubameyang ao marcar dois golos.

Os ingleses chegaram a estar a vencer por quatro golos diferentes, com Wellbeck e Özil a fazerem também o gosto ao pé, mas na ponta final da partida consentiram dois golos que amenizou a derrota dos ucranianos.

No grupo F, o Olympiacos, treinado por Pedro Martins e com Daniel Podence no onze, consentiu o empate a zero, em casa, diante dos espanhóis do Betis, que se apresentaram em Atenas sem William Carvalho. Já o AC Milan beneficiou de um golo de Gonzalo Higuaín para vencer na visita ao Luxemburgo, onde o estreante Dudelange tentou bater o pé ao gigante italiano.

Um dos jogos mais interessantes da noite opôs duas equipas detidas pela Red Bull, realizado na Alemanha. O Leipzig de Bruma foi surpreendido em casa pelo Salzburgo, por 2-3. Os austríacos chegaram a uma vantagem de dois golos (Dabbur e Haidara), mas na segunda parte Laimer e Yussuf Poulsen pareciam garantir o empate. Só que Gulbrandsen, aos 98 minutos deu o triunfo ao RB Salzburg.

Já no grupo G, registou-se um empate 2-2 entre o Villarreal e os escoceses do Rangers. Carlos Bacca adiantou os espenhóis no marcador, mas o português Candeias descobriu Scott Arfield para fazer o empate. Gerard Moreno voltou a dar vantagem ao Submarino Amarelo, mas Lafferty permitiu à equipa orientada por Steven Gerrard regressar a Glasgow com um pontinho na bagagem.

Finalmente, no grupo L, o Chelsea cumpriu a obrigação na visita à Grécia, beneficiando de um golo do brasileiro Willian para vencer o PAOK Salonica por 1-0.

Eis os resultados completos da 1.ª jornada da Liga Europa:

Grupo A

AEK Larnaca-FC Zurique, 0-1

Ludogorets-Bayer Leverkusen, 2-3

Grupo B

Celtic-Rosenborg, 1-0

RB Leipzig-RB Salzburgo, 2-3

Grupo C

FC Copenhaga-Zenit, 1-1

Slavia Praga-Bordéus, 1-0

Grupo D

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe, 4-1

Spartak Trnava-Anderlecht, 1-0

Grupo E

Arsenal-Vorskla Poltava, 4-2

Sporting-Qarabag, 2-0

Grupo F

Dudelange-AC Milan, 0-1

Olympiacos-Betis, 0-0

Grupo G

Rapid Viena-Spartak Moscovo, 2-0

Villarreal-Rangers, 2-2

Grupo H

Lazio-Apollon Limassol, 2-1

Marselha-Eintracht Frankfurt, 1-2

Grupo I

Besiktas-Sarpsborg, 3-1

Genk-Malmö, 2-0

Grupo J

Akhisarspor-FC Krasnodar, 0-1

Sevilha-Standard Liège, 5-1

Grupo K

Dínamo Kiev-FC Astana, 2-2

Rennes-Jablonec, 2-1

Grupo L

PAOK Salonica-Chelsea, 0-1

Vidi-BATE Borisov, 0-2