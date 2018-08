Jakob, o novo fenómeno de uma família norueguesa de campeões

Jakob, à frente do irmão Henrik e do resto do pelotão dos 5000 metros

Jakob estabeleceu um novo recorde europeu de sub-20 nesta vitória, terminando à frente do irmão mais velho, Henrik, segundo classificado, para juntar o este título ao dos 1500 metros, em cuja final também participaram Henrik e o irmão 'do meio', Filip.

O mais jovem atleta a competir numa final de Europeus continua assim a tradição da família Ingebrigtsen, sucedendo ao irmão, Filip, como campeão dos 1.500. Antes de Filip, já Henrik, o mais velho, com 27 anos, tinha sido campeão europeu da distância em 2012, iniciando o desfile de títulos do trio de irmãos treinado pelo pai, Gjert Anne.

Jakob ganhou a final dos 5000 metros com a sua melhor marca pessoal na distância (13.17,06 minutos) e uma sensação de facilidade quase assombrosa. E se já era o mais novo campeão europeu de sempre desde o triunfo nos 1500 metros, no dia anterior, desta vez tornou-se o único na história a ganhar as duas provas no mesmo campeonato da Europa.

Um fenómeno ainda adolescente que promete reforçar a tradição da família Ingebrigtsen nas pistas de atletismo. Benditos genes.