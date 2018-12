Atlético Paranaense vence pela primeira vez Taça Sul-Americana

Festa do River acaba em confrontos e com polícias feridos

Os brasileiros do Atlético Paranaense conquistaram a Taça Sul-Americana, ao vencer os colombianos do Junior Barranquilla, no desempate por penáltis (4-3), no jogo da segunda mão disputado em Curitiba. No tempo regulamentar e no prolongamento registou-se um empate 1-1, precisamente o mesmo resultado da primeira mão.

O Atlético Paranaense venceu o primeiro título internacional em 94 anos de história, mas teve de sofrer muito perante o seu público.

O avançado Pablo inaugurou o marcador para os brasileiros aos 27 minutos, mas os visitantes restabeleceram a igualdade após o intervalo, aos 58, pelo avançado Teofilo Gutierrez, que representou o Sporting em 2016. E a verdade é que o Junior Barranquilla podia ter garantido a conquista do troféu no prolongamento, mas o defesa Jarlan Barrera desperdiçou um penálti aos 111 minutos.

Tudo ficou decidido depois no desempate por penáltis, onde o Atlético Paranaense acabou por se redimir do fracasso de há 13 anos, quando perdeu a final da Taça Libertadores frente ao São Paulo.

Refira-se que, com o golo apontado na final, Pablo terminou a prova como um dos melhores marcadores, com cinco golos, os mesmos que foram apotados pelo colombiano Nicolás Benedetti, do Deportivo Cali.

A conquista da Taça Sul-Americana (equivalenta à Liga Europa na UEFA) garante ainda ao Atlético Paranaense o direito a participar na próxima edição da Taça Libertadores e na Supertaça, frente aos argentinos do River Plate, vencedores da edição deste ano da mais importante prova de clubes do continente sul-americano.