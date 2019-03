Atlético Madrid pensa em Rúben Dias para substituir Godín

Treino aberto com Salvio e Seferovic a trabalhar no relvado

O Atlético Madrid procura substituto para o central uruguaio Diego Godín na próxima temporada e, de acordo com o As, Rúben Dias é um dos nomes mais fortes apontados à sucessão.

O emblema colchonero tem estado bastante atento às exibições do central do Benfica e até enviou emissários no último domingo a Moreira de Cónegos para o observar in loco frente ao Moreirense.

O diário desportivo espanhol diz que, apesar de a imprensa portuguesa ter explicado a presença de scouts do Atlético Madrid com uma eventual observação ao lateral esquerdo Grimaldo, o principal motivo da presença dos espanhóis no Minho foi mesmo o central de 21 anos.

Rúben Dias, refira-se, tem contrato com as águias até 2023 e está blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Já Diego Godín, 33 anos, poderá rumar ao Inter de Milão depois de nove anos no Atlético.