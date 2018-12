Atlético Madrid interessado em Alex Telles

Alex Telles está na lista de desejos de Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, para reforçar o plantel colchonero, avançou o jornal As na edição esta quinta-feira.

O lateral do FC Porto, segundo a mesma publicação, é um dos jogadores preferidos do treinador argentino para colmatar a possível saída do compatriota Filipe Luís. Aos 33 anos, o internacional brasileiro termina contrato com o Atlético Madrid em junho de 2019, o que significa que em janeiro pode acertar um futuro longe de Madrid.

O As adianta ainda que a cláusula de rescisão de Alex Telles, de 40 milhões de euros, não seria impeditiva para os dirigentes do Atlético Madrid o levarem da cidade do Porto, onde chegou na época 2016/2017.

O Real Madrid também já foi associado a um possível interesse em Alex Telles, mas esta quinta-feira é também noticiado em Espanha que as atenções dos merengues se viraram para Junior Firpo, colega de equipa de William Carvalho no Bétis.