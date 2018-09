Atlético e Real Madrid regressam às vitórias no campeonato

Depois de uma derrota no terreno do Celta Vigo (0-2) e de um empate caseiro com o Eibar (1-1) nas duas jornadas anteriores, o Atlético Madrid regressou às vitórias no campeonato no terreno do Getafe de Antunes (atuou os 90 minutos), vencendo por 2-0, com golos de David Soria na própria baliza (14') e de Lemar (60'), num encontro em que Gelson Martins não saiu do banco dos colchoneros.

Também de volta aos triunfos, após empate a um golo no reduto do Athletic Madrid na ronda anterior, o Real Madrid sofreu para bater o Espanyol em casa, por 1-0, com golo de Marco Asensio (41') inicialmente anulado por fora de jogo logo de seguida validado pelo videoárbitro.

Com estes três pontos, os merengues ascendem provisoriamente à liderança, com mais um ponto que o Barcelona, que só entra em campo este domingo, na receção ao vizinho Girona (19.45). O Atlético Madrid é quinto classificado, com os mesmos oito pontos que o Celta Vigo, que é quarto, e está a cinco do Real.

Nas outras partidas do dia, Bebé não saiu do banco do Rayo Vallecano na goleada sofrida em casa ante o surpreendente Alavés (1-5), que é terceiro classificado com dez pontos; Celta Vigo e Valladolid empataram a três golos e Paulo Oliveira atuou os 90 minutos na vitória caseira do Eibar sobre o Leganés (1-0).

